Sinsheim. (jubu) Das Osterwochenende wurde in Sinsheim von einem tragischen Motorradunfall überschattet: Am Sonntag gegen 11.30 Uhr war ein KTM-Lenker auf der Landesstraße L550 zwischen Sinsheim und Weiler unterwegs, als er in einer Rechtskurve aus noch unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem Audi zusammenstieß.

Der Biker erlitt durch die Kollision schwere Verletzungen und musste nach Versorgung durch den Notarzt aus Sinsheim in einer Klinik stationär aufgenommen werden. Die Insassen des Audi blieben unverletzt.

Während der Unfallaufnahme und Bergung war die L 550 bis gegen 14.30 Uhr komplett gesperrt. Der Verkehr wurde überörtlich umgeleitet.

Der Verkehrsunfallaufnahmedienst der Polizei Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Über die Höhe des Sachschadens lagen am Nachmittag noch keine Informationen vor.