B292 bei Sinsheim. (pol/rl/tk) Nach einem schweren Verkehrsunfall am Montagabend wurde die Bundesstraße B292 bei Dühren gesperrt. Gegen 18.45 Uhr kollidierte ein Motorrad mit einem Traktor. Die Rettungsdienste und die Polizei sind noch im Einsatz. Die Bundesstraße ist in beiden Richtungen voll gesperrt.

Augenzeugen schildern erschütternde Szenen: Eine Gruppe Kunden an der örtlichen Tankstelle, an der während der Sperrung viele Fahrzeuge wenden, sah das Motorrad in der Abenddämmerung kurz vor dem Unfall. Die Maschine habe bereits circa 100 Meter vor dem Ortsausgangsschild extrem beschleunigt und mehrere Fahrzeuge überholt, als der Motorenlärm der Maschine abrupt abgebrochen sei. Weitere Augenzeugen schildern, dass die Maschine quasi während des Aufpralls Feuer gefangen habe "und explodiert" sei.

Wie sich später herausstellt, war das Motorrad beim Wiedereinscheren mit voller Wucht ins Heck eines Traktors gekracht, der der Fahrer wohl übersehen hatte. Der Unfall selbst ereignete sich circa 300 Meter außerorts. Ein Fahrlehrer und Motorradfahrer, ebenfalls Kunde an der Tankstelle, schätzt, dass das Motorrad zum Zeitpunkt des Aufpralls eine Geschwindigkeit von 140 bis 160 km/h erreicht haben könnte.

Der Traktorfahrer, der aus Dühren stammt, ist körperlich unversehrt. Er war nach Schilderung von Einsatzkräften mit eingeschaltetem Licht unterwegs. Schilderungen im Ort, wonach der Traktor Geräte am Heck montiert hatte, seien falsch.

Update: Montag, 25. Oktober 2021, 21.10 Uhr