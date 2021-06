Von Alexander Becker

Sinsheim. "Wie schön ist es, wieder Gottesdienst feiern zu können, ohne schauen zu müssen, ob wir da reinpassen", sagte Pfarrerin Annette Röhrs zum Auftakt eines von gleich drei besonderen Gottesdiensten, bei denen am vergangenen Sonntag wieder viel von der alten Lebendigkeit Einzug hielt – ob am Gartenbau-Häuschen, auf dem Bauernhof oder mitten im Wald.

Gottesdienste im Freien gab es auch vor Beginn der Corona-Krise zahlreich; nicht nur, aber auch in Dühren. Auf dem Clubgelände des Obst- und Gartenbauvereins am Seeweg fand nun ein ökumenischer Gottesdienst im Freien statt. Zwar wurden dort auch jetzt Abstandsregeln eingehalten, Singen wurde nur mit Maske gestattet, allerdings gaben sich die Gottesdienstbesucher deutlich entspannter, als noch vor einigen Wochen, als die Inzidenz deutlich höher lag. Die zahlenmäßig stark beschränkten Präsenzgottesdienste über Wochen und Monate wirkten weit weg. Und auch das Thema der Freiluft-Wortgottesfeier traf den Geschmack des Publikums: "Das Leben beginnt mit dem Tag, an dem man einen Garten anlegt", zitierte Nicole Kleiber von der katholischen Seelsorgeeinheit Sinsheim-Angelbachtal ein Sprichwort, das aus China stammt. Und die Tatsache, dass der Verein im Anschluss auch noch Mittagessen zum Mitnehmen anbot, schien den Besuchern zu schmecken.

Auch den "Erntebitt-Gottesdienst" der evangelischen Kirchengemeinde Hilsbach-Weiler gab es früher schon einmal. Das zweite Stelldichein im Frühsommer lud wieder auf den Junghof zwischen Hilsbach und Ittlingen. Die Entstehung solcher Andachten, die häufiger im Württembergischen zu finden sind, gehen auf den gigantischen Ausbruch des indonesischen Vulkans "Gunung Tambora" am 5. April 1815 und die damit in Verbindung stehenden weltweiten Missernten und Hungerkrisen zurück. Diese Entstehungsgeschichte hatte Pfarrer Markus Printz bereits während des ersten Erntebittgottesdienstes 2019 erläutert.

Dieses Mal stand das Thema Wasser anhand aktueller Klimaveränderungen im Vordergrund: "Man gibt einem anderen die Schuld, wenn bei einem selbst ein Problem ist", bezog Printz in der Ansprache Position zu einer Strategie der Verantwortungsweiterleitung, die er zu erkennen glaubt. Dazu zitierte der Pfarrer aus dem 17. Kapitel des zweiten Buches Mose die Verse eins bis sieben, in denen der Verfasser befürchtete, von den Israeliten gesteinigt zu werden. Schuld war Wassermangel, den Gott schließlich behob, indem er Mose auftrug, mit seinem Stab gegen einen Felsen zu schlagen und von dort Wasser heraus lief. "Viele haben gebetet, dass es in diesem Jahr mehr regnet als die Jahre zuvor. Und im Frühjahr hat es zumindest mehr Niederschlag gegeben, auch wenn die Grundwasser-Reservoire noch nicht wieder gefüllt sind", zeigte Printz auch Zuversicht.

Das Klima des Waldes genossen haben stattdessen die rund 40 Teilnehmer eines Pilgergottesdienstes der evangelischen Kirchengemeinde Sinsheim. Das Treffen fand im Rahmen der sogenannten "Sunday Special"-Reihe statt, die etwas andere Gottesdienste bieten will, bei denen neue Formen von Glaubensvermittlung ausprobiert werden. Dieses Mal schritt ein Grüppchen in angenehmer Kühle den Waldsportpfad "Hasenlauf" am Stadtausgang in Richtung Weiler ab. An mehreren Stationen lieferten Gemeindemitglieder mit kurzen Musik- oder Schauspieleinlagen Denkanstöße, um diese neu und vertieft mit sich selbst und Gott in Kontakt zu bringen. Unter der Überschrift "Vom Suchen und Gefunden werden" begleiteten biblische Geschichten den Weg der Gottesdienstbesucher. Gespräch, Gebet und Schweigen wechselten sich ab, bis man nach gut einer Stunde wieder am Ausgangspunkt angekommen war.

Die Resonanz auf die "etwas anderen" Gottesdienste war durchweg positiv. Die Beteiligten zeigten sich vor allem glücklich darüber, dass nach mehr als einem Jahr voller Einschränkungen nun wieder Gottesdienste mit besonderem Format und mehr Publikum stattfinden.