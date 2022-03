Ein Beamter nimmt kurz nach dem Vorfall ein Küchenmesser an sich. Foto: Armin Guzy

Sinsheim. (tk) Einen Vorfall mit einem Messer hat es am Donnerstagnachmittag in der Innenstadt von Sinsheim gegeben. Die Hintergründe der Tat waren bis zum Abend "komplett unklar", hieß es beim Polizeipräsidium Mannheim auf Nachfrage. Eine Person sei in Zusammenhang mit den Ereignissen festgenommen worden. Der Mann habe bis zuletzt die Aussage verweigert. Verletzte gab es nach letzten Erkenntnissen offenbar nicht.

Ein großes Aufgebot von Polizeistreifenwagen war gegen 17 Uhr in die Muthstraße geeilt. Fotos kurz nach dem Vorfall zeigen einen Polizeibeamten, der ein Küchenmesser vom Boden aufhebt. Eine Gruppe von Beamten sichert einen Mann, mit nordeuropäischem Aussehen sowie im geschätzten Alter zwischen 25 und 35 Jahren, der bereits Handschellen trägt, offenbar der Tatverdächtige.

Schauplatz der Szenerie ist ein Gehweg auf halber Länge der Muthstraße, unweit der Parkplätze des Finanz- sowie der Außenstelle des Landratsamts.

Passanten haben nach Auskunft der Polizei den Vorfall gemeldet; nach dem schnellen Eingreifen kam der Mann zum Verhör auf die Sinsheimer Wache, seither schweige er. Alkohol sei nach jüngsten Erkenntnissen nicht im Spiel gewesen. Kursierende Gerüchte, denen zufolge der Mann zuvor versucht habe, ein Polizeifahrzeug zu kapern, sind falsch, hieß es auf Nachfrage.