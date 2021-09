Sinsheim. (pol/make) Am Samstag um 19.05 Uhr hat ein unbekannter Autofahrer einen Verkehrsunfall am Kreisverkehr "In der Au" an der Ausfahrt Dörntelsberg verursacht. Der Fahrer eines weißen Mercedes-Benz verließ dabei Polizeiangaben zufolge den Kreisverkehr in Richtung Dörntelsberg und bog so knapp vor einem 24-jährigen Fahrradfahrer ab, dass dieser bremsen musste, um den Zusammenstoß zu verhindern.

Durch das Bremsen stürzte der Radfahrer von seinem Fahrrad und wurde dadurch leicht verletzt. Der unbekannte Mercedes-Fahrer setzte seine Fahrt allerdings unvermittelt fort, ohne sich um den am Boden liegenden Radfahrer zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim unter der Telefonnummer 07261/6900 in Verbindung zu setzen.