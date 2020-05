Von Tim Kegel

Sinsheim-Eschelbach. Der Fall von Dackeldame "Emma", die Anfang April von zwei frei laufenden Schäferhunden regelrecht zerfleischt worden war, hat viele Eschelbacher entsetzt und eine Flut von Reaktionen erzeugt. Der Fall ist aktenkundig, wie berichtet, hat die Polizeihundestaffel die Haltungsbedingungen überprüft. Auch das Ordnungsamt – so sagte es dessen Leiter Werner Schleifer auf Nachfrage – habe "sehr einschneidende Maßnahmen" ergriffen. Unterdessen häufen sich Berichte, dass die beiden Schäferhunde noch immer ohne Leine durch Eschelbach ziehen.

"Das Geschehene müsste selbst den uneinsichtigsten der Gassi-Geher zur Einsicht bringen", sagen Marlene und Günther Langer in einem Schreiben an die Redaktion. "Wie man aber hört", liefen die Schäferhunde unangeleint herum, tollten "in fremden Gärten" und stellten "eine Gefahr dar". Familie Langer fordert in ihrem Brief "ein härteres Eingreifen" des Ordnungsamtes. "Es könnte auch ein Kind sein, das zum Opfer wird." Hans Wipf, dessen Familienhund "Emma" Opfer der Attacke wurde, hat Facebook-Beiträge über Sichtungen des Hunde-Duos gesammelt, darunter im Wohngebiet: "So etwas gehört bestraft", fordert eine Verfasserin; eine weitere Augenzeugin spricht davon, die Hunde "vor circa vier bis fünf Wochen" gesichtet zu haben. Oft wird auch ein junger Mann in Verbindung mit den Hunden gebracht, der nicht ihr Halter ist. Auch beim tödlichen Angriff auf "Emma" hatte er das Duo ohne Leine ziehen lassen.

Das Thema zieht weite Kreise, war Punkt bei der Amtsleiter-Runde im Rathaus. Ordnungsamtschef Schleifer sagt, dass seine Behörde im April "sofort tätig" geworden sei und Maßnahmen angeordnet habe, die "einschneidend" seien, sowohl für die Halterin der Hunde, "als auch für die Tiere". Nach den Informationen, die dem Amt vorlägen, "werden die Auflagen eingehalten". Dessen wolle man sich jetzt noch einmal versichern und sich ein weiteres Bild machen. Mehr könne Schleifer aus Datenschutzgründen allerdings nicht sagen.

Etwas weiter geht die Polizei Mannheim: Bei einem Ortstermin hätten Beamte der Polizeihundestaffel, die ausgewiesene Hunde-Kenner sind, gemeinsam mit dem Veterinäramt Gespräche mit der Hundehalterin geführt. Man sei zur Einsicht gelangt, dass die Tiere "gut gehalten und gepflegt werden". Die Halterin – auf einer Internetseite hat sie Videos von Hundeprüfungen und Pokale gepostet und bezeichnet sich als Hobbyzüchterin – sei "fähig im Umgang" mit den Hunden, die beim Ortstermin "nicht aggressiv" gewesen wären. Vor dem Hintergrund des Ereignisses habe man jedoch "Auflagen erteilen müssen". Da es Anhaltspunkte gebe, "dass sich etwas hochschaukelt", wenn die Hunde im Duo ohne Leine unterwegs sind, müsse man dies "künftig unterbinden". Überprüfen müsse dies "die Stadt Sinsheim", sagte der Polizeisprecher.

Noch ein Stück weiter geht Eschelbachs Ortsvorsteher Wolfgang Maier: Nach seinem Kenntnisstand wurde sowohl ein Leinen-, als auch ein Maulkorbzwang verhängt. Außerdem dürften die Hunde "nicht mehr im Duo ausgeführt" werden. Berichte, dass die Auflagen nicht eingehalten werden, erreichen ihn zur Zeit "ständig", wie er sagt. Mit eigenen Augen hat Maier die Schäferhunde "bislang noch nicht freilaufend gesehen", sagt er auf Nachfrage. Auch kann er nicht mit Sicherheit sagen, von wann die Sichtungen der Bevölkerung datieren – vor oder nach der Erteilung der amtlichen Auflagen.

"Ruft mich an, wenn etwas ist", gibt der Ortsvorsteher der Bevölkerung mit auf den Weg. Anders habe man wenig Handlungsspielraum. Den Fall könne man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Auch Maier schätzt aufgrund der Schilderungen und "der vielen Vorfälle", von denen er höre, "das Risiko als hoch ein", dass weitere Hunde und andere Tiere, "aber schlimmstenfalls ein Mensch oder gar ein Kind" in Gefahr geraten könnten. "Definitiv" würde er ein Halteverbot für "am ehesten zielführend" halten. "Aber offenbar gibt das Gesetz so etwas in dem Fall nicht her."