Von Christiane Barth

Sinsheim. Ein Zwei-Mann-Stück in blütenreinstem Schwäbisch mitten im Badischen – ob das funktioniert? Menschenschlangen vor der Dr.-Sieber-Halle deuten darauf hin, pünktlich um 20 Uhr sitzen rund 900 Zuschauer auf den Stuhlreihen, als "Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle" einstimmt auf eine Liveshow, die bei vielen Kult-Charakter hat.

"Mach ämol den Goschelappe weg", befiehlt der Bürgermeister seinem Amtsgehilfen. Alle anderen müssen diesen aufbehalten und tun’s weitestgehend. Nach zwei verschobenen Terminen nun also endlich "Hannes und der Bürgermeister", das Komiker-Duo Albin Braig und Karlheinz Hartmann, leibhaftig. Dazu das schwäbische Trio, das als Hausband von Braigs "Komede-Scheuer" in der Leinfelden-Echterdinger Mäulesmühle die Szenenpausen mit volkstümelnden, sehr Schwaben-lastigem Liedgut rockt. Dieses Aufgebot spielte an gleich zwei Abenden in Sinsheim. Die Resonanz war trotz gestrenger "3G-plus"-Regel riesig. Seit den 1980er-Jahren haben sie sich eine stetig wachsende Fangemeinde erspielt: Der Bürgermeister, jetzt gespielt von Hartmann, und sein Amtsbote, gespielt von Braig.

Dem Amtsinhaber wird übel mitgespielt: "Ihnen ist vermutlich zu Ohren gekommen, ich hätte mich – aus dem ,Ochsen’ kommend – auf allen Vieren nach Hause begeben", konfrontiert dieser seinen mit reichlich Schläue gewappneten Gehilfen, "böse Zungen haben dies dem Alkohol zugeschrieben." Dieser fließt auch auf der Bühne reichlich, in den typischen Schnapsglas-Dosen.

Doch die beiden auch aus dem Fernsehen bekannten Figuren haben noch ganz andere Probleme, denn der Herr Ministerpräsident ersucht um Hilfe: Die beiden müssen einen "Claim", also einen kurzen Werbetext, für das Ländle finden.

"In Zeiten des europäischen Zerfalls wär’ ein neuer Leim wirklich gut", ist der einzige Reim, den sich Hannes auf diesen Begriff aus dem Englischen machen kann: "Noi Hannes", muss der Bürgermeister ein ums andere Mal entgegnen und erklärt seinem Amtsboten den Begriff aus der "Werbefutzi-Sprache." Dieser jedoch erklärt seinen "Brexit aus der englischen Sprache". Nun muss Hannes, der seine Internationalität auch dadurch beweist, dass er seine Russisch-Kenntnisse in der Sauna mit einem Wodka-Aufguss verbessert, liefern – einen Claim nämlich. Doch das funktioniert nur mit reichlich "Spirit" und Sprit: "So ein Schnäpsle klopft an den kreativen Teil meines Gehirns", insistiert er.

Hannes reißt so manchen schlauen Spruch, bringt dabei aber auch mal Begriffsdeutungen, wie etwa den des "Hashtags", in einen verqueren Kontext: "Vor dem Kreuz neigt kaum einer mehr sein Haupt, weil sich die meisten vor der Tastatur in der Verblödung neigen, um dort dem doppelten Kreuz zu huldigen." Dies nämlich will der Herr Pfarrer gesagt haben. Hannes hat’s geblickt: "Des mit dem Hashtag isch Heckmeck."

Ob das nun auch als Leitmotiv für Baden-Württemberg taugt? "Wir können alles außer Heckmeck"? Der Ministerpräsident will’s ein wenig intelligenter. Also rein mit dem Schnaps, raus mit dem Knaller-Claim, inklusive Auftragsbestätigung, Lieferschein und Rechnung für die erbrachte kreative Leistung.

Nach dem Vorglühen purzeln endlich die Ideen: "Selbst in Norwegen die Lappen, kennen unser Landeswappen." Oder den: "Ob amma Montag, ob amma Sonntag – bei ons isch die ganz’ Woch’ Schaffdag." Der Output gipfelt in der genialen Verkürzung – zum "Mir sen mir", oder gleich zum "Mir". Hannes meint, nun schon in recht verwaschener Sprache: "Des isch tiefsinnig, kurz und international bis zum Ural." Außerdem stammt "Mir" aus dem Russischen – und bedeutet Frieden.

Der Bürgermeister verkündet eingangs, dass an seinem körperlichen und geistigen Zustand – auch nach dem Zwischenfall im ,Ochsen’ – nicht gezweifelt werden darf: "Ich bin fit. Fitter als der Covid." Dazu stimmt die Zupfkappelle den Song "Des isch älles bloß ä Gschäft" an.