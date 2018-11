Sinsheim. (jubu/van) Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstag gegen 12.30 Uhr auf der Autobahn 6 zwischen den Anschlussstellen Bad Rappenau und Sinheim-Steinsfurt in Fahrtrichtung Mannheim. Der Unfall ereignete sich etwa 200 Meter nach dem Rastplatz Bauernwald.

Ein 61-jähriger Lkw-Fahrer übersah aus bislang unbekannten Gründen ein Stauende und fuhr auf einen vor ihm stehenden Lastwagen eines 33-Jährigen auf. Der Unfallverursacher wurde in seiner Fahrerkabine eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Bad Rappenau mit hydraulischem Rettungsgerät befreit werden. Anschließend wurde er mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Freiwillige Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 55.000 Euro. Die A6 musste kurzzeitig voll gesperrt werden. Mittlerweile sind nur noch der mittlere und der rechte Fahrstreifen gesperrt. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich. Die Bergungsarbeiten dauern noch an.

Update: Dienstag, 13. November, 15.16 Uhr