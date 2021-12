Sinsheim. (tk) Ein Angebot, das nach Ansicht vieler in der Sinsheimer Innenstadt gefehlt hat, gibt es ab sofort und an zentraler Stelle: Auf Initiative der Stadtverwaltung ist im früheren AOK-Gebäude in der Werderstraße 1 ein Corona-Testzentrum entstanden. Für den Betrieb und fürs Personal sorgt ab diesem Mittwoch die Steinsfurter Ansbach-Apotheke in Zusammenarbeit mit der Fortuna-Apotheke in Hoffenheim.

Idee sei gewesen, "ein dauerhaftes, leistungsfähiges und seriöses Schnelltest-Angebot zu schaffen, innerörtlich, gut erreichbar und nah gelegen". So beschreibt Oberbürgermeister Jörg Albrecht die Intention. Die Lage des frei gewordenen und eigentlich sanierungsbedürftigen Hauses sei aufgrund der Lage zwischen Rathaus, Polizeirevier, Kino und den Angeboten der Innenstadt "prädestiniert". Zwar hält Albrecht "die Impfung für das Mittel der Wahl", allerdings müsse man im Umgang mit Personen, die sich nicht impfen lassen können oder möchten "auch Sensibilität walten lassen". Und zu guter Letzt beobachte man, wie auch Apotheken bestätigen, "dass verstärkt auch Geimpfte das Virus weitertragen". Dort hieß es am gestrigen Dienstag bei Mitarbeitern auf Nachfrage, dass man zum Erhalt eines besseren Lagebilds und zur Eindämmung des Virus "das Testen von Geimpften und Genesenen" befürworte, ja sogar für notwendig erachte. Diese ließen sich oft erst bei deutlichen Symptomen testen, die Ungeimpfte binnen kürzerer Zeit entwickelten – so eine zweite Wahrnehmung –, hätten dann aber oft schon "deutliche Viruslasten" entwickelt und möglicherweise Personen angesteckt. Allerdings stelle man nach wie vor fest, dass eine deutlich überwiegende Anzahl der Schnelltests noch immer negativ ausfällt.

Die beiden Apotheken hätten sich laut Albrecht aufgrund ihrer Erfahrung mit den Bürger-Schnelltests "als Partner angeboten" und würden bei der Bevölkerung als Dienstleister einen guten Ruf genießen. Auch die Apotheken in Weiler und in Angelbachtal-Michelfeld bieten Schnelltests an. Hinzu kommen mehrere, bisweilen improvisierte Teststellen in Zelten, Hütten und Hofeinfahrten, darunter am Sinsheimer Bahnhof und in der Bahnhofstraße; vielen Nutzern sind diese in der kalten Jahreszeit "zu windig". Seit Längerem gibt es auch am Technik-Museum ein Schnelltest-Angebot.

Das "Testzentrum im Städtischen Gebäude Sinsheim", so der Name der neuen Einrichtung, ist montags bis freitags von 7.30 bis 19 Uhr, samstags von 10 bis 18 Uhr und sonntags von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Das Verfahren besteht in der Regel aus kurzem Nasen-, aber auch tiefem Nasen-Rachen-Abstrich. In speziellen Fällen – etwa bei empfindlichen Schleimhäuten, bei kleinen Kindern oder auf besonderen Wunsch – gibt es Spucktests, allerdings habe man die Erfahrung gemacht, dass diese "öfter falsch-positive Ergebnisse produziert" hätten, was an der Reaktivität des Testmediums auf bestimmte Eiweiße – etwa nach dem Essen – liege.

Empfohlen wird eine Online-Buchung. Auch Spontanbesuche sollen grundsätzlich möglich sein, allerdings lasse sich der erwartbare Andrang schwer abschätzen; so oder so will man Warteschlangen vermeiden. Vier Testkabinen stehen zur Verfügung, gebucht wird in Zwei-Minuten-Zeiteinheiten. Testen lassen können sich Personen ab vier Jahren, der Wohnsitz spielt keine Rolle. Wählen können sie zwischen kostenlosen Bürgertests und kostenpflichtigen Schnelltests; künftig wird auch überlegt, PCR-Tests anzubieten.