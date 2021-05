Von Tim Kegel und Christian Beck

Sinsheim. Ein kühles Bier im Lokal oder der Besuch im Museum – am gestrigen Mittwoch war vieles zum ersten Mal wieder möglich. Manche Menschen freuten sich, andere hielten sich zurück, auch Kritik wurde geäußert.

Am Technik-Museum wurde ein Testzentrum direkt neben dem Eingang aufgebaut. Um 10.30 Uhr, eineinhalb Stunden nach der Öffnung, haben rund 20 Besucher ein Teststäbchen in die Nase bekommen. Das Ergebnis gibt’s per E-Mail jeweils rund 15 Minuten später, wer negativ ist, darf rein. Viele Autos auf dem Parkplatz haben ortsfremde Kennzeichen, Verena und Edgar Fitz sind extra aus Pfullingen am Bodensee angereist. "Wann hat man schon mal ein Museum quasi für sich allein?", sagt er begeistert.

Am frühen Nachmittag freut sich Oliver Feuerle aus Möckmühl in feinstem Schwäbisch übers erste Frischgezapfte seit vier Monaten in einer Wirtschaft. Der Bauunternehmer hörte auf der Autobahn Oberbürgermeister Jörg Albrecht im Radio über die Öffnungen der Gastronomie frohlocken. Er bog ab und rief seinen Kumpel an, Einhard Blessinger, einen Sinsheimer, der am Mittwoch Geburtstag hatte: "Wenn Sinsheim schon aufmacht", sagte er sich, "müssen wir hin." Blessinger war von den Socken, Feuerle sagte, er müsse vor dem Treffen aber einen Test "beim" Rathaus machen. Blessinger war dabei, ging allerdings "ins" Rathaus. Schräg gegenüber bekam er dann seinen Test. Nun prosten sie sich zu. Wie ist’s? "Wie etwas, das man vier Monate nicht gemacht hat", sagt Feuerle mehrdeutig.

Auch in der Bahnhofstraße entsteht ein Testzentrum, berichtet Münir Inan. Foto: Tim Kegel

Letzte Handgriffe am Testzentrum in der Innenstadt: Eine Garage gegenüber dem "Quint’s" wurde aufgemöbelt und geputzt. Es ist ein Nebenraum des Friseursalons "Blossom". Münir Inan, ein Sinsheimer, der eigentlich eine Gebäude- und Grundstücksverwaltung betreibt, und einige Helfer haben das Testzentrum auf die Beine gestellt. Vermittelt hat Riccardo Basile vom Roma-Eiscafé, ein Schulfreund. Die Idee: Einkehren soll unkompliziert möglich sein, weil der Test gleich um die Ecke angeboten wird. Dass sie in einer Hofeinfahrt aufbauen, ist Inan, der auch in Mannheim Testcenter betreibt, "fast ein bisschen unangenehm". Eigentlich wollten sie einen Testpunkt für Gastronomie und Handel am "Wächter" am Eingang der Bahnhofstraße beantragen, dem zentralen Ort. Leider sei dies nicht genehmigt worden, "aus Gründen der Gleichbehandlung" wie es heißt, da es mehrere Anfragen gegeben habe.

Das Redebedürfnis, bei denen, die sich treffen, ist riesig. Doch nicht alle frohlocken. Warum gibt es ein Testgebot im Außenbereich eines Restaurants, aber nicht beim Friseur am Ende der Straße oder im Baumarkt, in dem Kunden dicht an dicht stehen? Solche und ähnliche Fragen werden im Dutzend gestellt. Häufig ist nicht bekannt, dass laut Landesverordnung Geimpften, Getesteten und Genesene pro Person 20 Quadratmeter im Laden zur Verfügung gestellt werden müssen, dem Rest je Kunde 40 Quadratmeter. Vor diesem Hintergrund reichen mitunter Regelungen, die die Zahl der Besucher über Einkaufskörbe steuern.

"Muss ich jetzt alles machen, nur weil es erlaubt ist?", fragte ein Leser, der am Mittwoch in der Redaktion anrief. Er verweist darauf, dass einige Menschen gerade drängendere Probleme haben, er selbst fürchte um seinen Arbeitsplatz. Und auch bei manchem Händler mischen sich Ärger und Frust der vergangenen Monate in die Gespräche, zum Beispiel bei Christina und Thomas Körber im Bekleidungsgeschäft "Cecil Store": Sie hätten sich von Amtsseite gegängelt gefühlt und seien damit nicht alleine. Je nach Mitarbeiter sei die Behörde in der schweren Zeit weniger Helfer und Ratgeber gewesen, sondern pedantisch. Bisweilen hätten sich Einzelhändler von Amtsseite "fast schon observiert" gefühlt, etwa bei Übergaben von Waren an Kunden vor der Ladentür oder während Einzelterminen. Es habe Ermahnungen gegeben, einzelne Kunden wegzuschicken, weil diese "Telefontermine ausmachen sollten", um erst dann, "keine zwei Minuten danach", wiederzukommen. Zum Zeitpunkt, als in Nachbarstädten bereits Termin-Einkauf möglich gewesen sei, habe man Strafen von "mehreren hundert Euro" angedroht bekommen: "Wer von uns kann eine Strafe zahlen in dieser Zeit?" fragt die Händlerin. Die Körbers hätten sich "mehr Hilfe und Augenmaß" gewünscht, "oder dass man mal nicht ganz so genau hinschaut". Sie wolle sich Luft machen, sagt sie, "aber keinen Streit, nur Gerechtigkeit".

Ein Zustand zwischen "Frohlocken und Zurückhaltung" – so beschreibt es der OB. Eine Einschätzung, die manche teilen. Festzuhalten bleibt: An manchem Lockdown-Sonntag herrschte in der Sinsheimer Innenstadt mehr Betrieb als am Tag der Lockerungen. Regen und kühle Temperaturen dürften dabei eine Rolle gespielt haben. Fröhlichkeit war anzutreffen, ein Über-die-Stränge-Schlagen war nicht zu erkennen. Überwiegend traf man auf leere Geschäfte und eher spärlich genutzte Außenbestuhlung.