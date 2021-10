Sinsheim. (tk) Das klingt zufrieden: "Was war das bitte für ein unfassbares Re-opening-Party-Wochenende?", ließen die Macher des Kinki Palace um Tommy Schleh am Sonntag auf deren offiziellem Instagram-Kanal verlauten. "Uns fehlen immer noch die Worte", heißt es auf dem Sozialen Netzwerk weiter. Man werde die zwei Nächste "so schnell nicht vergessen". Rund 650 Personen hatten die Nachricht bis Montagnachmittag mit einem der bei Instagram typischen Herz-Symbolen versehen.

Unklar war bis zuletzt, wie viele Leute nach der 19-monatigen Pause kommen werden; gerechnet hatte Schleh mit 500 bis 2000 pro Nacht. Bereits am Samstag sprach Schleh von einem "vollen Erfolg" des ersten Öffnungstags, am Sonntag dann von "mehreren tausend Besuchern", die den Kult-Club in der Neulandstraße aus einem Einzugsgebiet von 150 Kilometern angesteuert hätten.

Hierbei nahm das Partyvolk einiges in Kauf: Trotz dreier Eingänge kam es zu langen Warteschlangen – von Beginn an und teils mit Hunderten Personen. Trotz zügiger Abwicklung kam es zu Wartezeiten von einer Stunde und länger. Aufgrund der Corona-Landesverordnung mussten die Clubgänger gegen das Sars-CoV 2-Virus geimpft, davon genesen oder mittels eines PCR-Tests getestet sein.

Maßnahmen, die im Vorfeld der Eröffnung von der Kinki-Fangemeinde im Internet teils kontrovers diskutiert wurden, etwa die Kosten eines PCR-Tests, die gerade bei Jüngeren ins Geld gehen würden; oder dass der Impfnachweis im Gegensatz zum Test keine Aussage zur Virenlast ermögliche. Das Kinki reagierte: "Wir müssen uns an die Vorgaben der Regierung halten", hieß es. Und: "Verstehen muss man das alles nicht mehr."

Es kann wieder gefeiert werden in den Clubs und Diskotheken. Foto: Kinki Palace

Am Schluss habe man laut Schleh jedoch die Beobachtung machen können, dass "99 Prozent der Gäste entweder geimpft oder genesen" gewesen seien. Schleh sagt, er halte nichts davon, "sich wegen des Feierns impfen zu lassen", man müsse "überzeugt sein, dass es gegen einen schweren Verlauf schützt". Hier müsse "jeder selbst für sich entscheiden", hieß es unter den Kommentaren bei Instagram. Auch an den kommenden Wochenenden wird im Kinki Palace gefeiert. Eine Einschränkung der zugelassenen Personenzahl aufgrund der Corona-Verordnung gibt es in dem Club übrigens nicht.

Von zwei ruhigen Nächten in der Partymeile in Sinsheim sprach am Montag auch die Polizei: "Viele Leute, aber es gab kein Problem", hieß es beim Polizeipräsidium Mannheim. Lediglich eine Schlägerei wurde am frühen Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr gemeldet, da hatte die Diskothek allerdings gerade geschlossen. Aus einer Gruppe von acht Personen waren vier aneinander geraten, und es kam zur Rauferei, die wohl glimpflich aus ging. Später dann, gegen 10.30 Uhr, zog ein verwirrter 24-Jähriger in einem Zug die Notbremse; der Mann, "der Alkohol und andere Rauschmittel" intus hatte und "Verletzungen unbekannter Ursache" an sich trug, kam in die Psychiatrie.