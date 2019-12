Sinsheim. (pol/mare) Weil er offenbar nicht mit der Fahrweise eines jugendlichen Motorrad-Fahrers einverstanden war, ist ein Autofahrer in Sinsheim ausgerastet. Er teilte Schläge aus, wie die Polizei mitteilt.

Am Samstagmorgen gegen 8.30 Uhr war demnach ein 16-jähriger Yamaha-Fahrer von Hoffenheim in Richtung Sinsheim unterwegs, als der Fahrer eines silbernen Landrover sehr dicht auffuhr und auch mehrmals die Lichthupe betätigte. Der Motorrad-Fahrer fuhr über die Auffahrtsrampe zur Bundesstraße B292 weiter zur Auffahrt zur Autobahn A6 beziehungsweise Abzweig Richtung Hornbach.

Immer wieder fuhr der Landrover-Fahrer dicht auf, sodass der 16-Jährige über dessen Verhalten verärgert und auch massiv gefährdet war. An der roten Ampel stieg der Mann aus dem Landrover aus, brüllte den 16-Jährigen an und schlug letztlich mit der Faust gegen den Helm. Der Schlag war nach Angaben des 16-Jährigen heftig. Der Mann stieg dann wieder in seinen Wagen und fuhr in Richtung Dühren davon.

Beschreibung des Mannes: 45 bis 50 Jahre alt, 1,80 Meter groß, kräftige Statur, graumelierter Vollbart, etwas dunklerer Hautteint. Er trug eine graue Mütze, einen grauen Fleece-Pulli mit einer kleinen Tasche am Arm mit rotem Strich, eine schwarze Arbeitshose mit Cargotaschen und Arbeitsstiefel.

Der Fahrer eines weißen Mercedes, vermutlich eine V-Klasse, und der Fahrer sowie Beifahrer eines blauen Transporters, vermutlich Ford Transit, mit weißer Aufschrift könnten den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu dem Landrover-Fahrer geben.

Diese wie auch sonstige Zeugen bittet die Polizei, sich unter Telefon 07261/6900 zu melden.