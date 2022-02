Von Tim Kegel

Sinsheim. Passt die Statik? Kippt nichts um, stürzt nichts herunter? Diese und ähnliche Fragen stellt die Stadt künftig bezüglich ihrer Kunst im öffentlichen Raum. Mit der geplanten Untersuchung einher gehen eine Bestandsaufnahme aller Plastiken, Stelen und Wandbilder im Stadtgebiet und eine Vereinbarung, in der Künstler eine Vielzahl an Rechten an das Rathaus abtreten. Nicht alle, aber die meisten in Sinsheim vertretenen Kunstschaffenden haben das Papier unterschrieben.

Vorausgegangen war eine Art Pechsträhne Sinsheims mit der Kunst: Der erste und einzige "Kunstpreis der Stadt Sinsheim" im Jahr 2007 war gerade abgewickelt, und zwar vor Gericht, da zeigten sich in der noch jungen ersten Amtszeit von Oberbürgermeister Jörg Albrecht bereits erste Nachwehen bei Kunstpreisträger Timm Ulrichs’ an der Wand des Polizeireviers hängender "Hausgeburt": Tropfwasser besudelte die Fassade, auf dem Gehweg darunter bildeten sich Eisflächen. Erneut ging’s vor Gericht, Ulrichs Handwerker mussten nachbessern. Nun, knapp zehn Jahre später, rücken am Donnerstag Statiker an: Ist das kopfüber hängende Häuschen, an dessen Verlängerung inzwischen Algen modern, noch sicher?

Oder am Platz der früheren Synagoge: Als dieser vor Jahren neu gestaltet wurde, gingen Steine und Stelen des Dührener Künstlers Paul Berno Zwosta verschütt. Doch nicht genug damit: Erwischte es doch später bei der Sanierung der Carl-Orff-Schule erneut eine Zwosta-Stele; wohl bei einem Eltern-Arbeitseinsatz wurde sie acht- und ahnungslos zersägt. Weil das Holz verwittert und Farbe abgeplatzt war, hätten die Handelnden die Stelen vermutlich "nicht mehr als Kunst erkannt". Erkennbar Kunst – und aus Rathaus-Sicht trotzdem nicht mehr zu retten – war die Holzskulptur "Zu Lande, zu Wasser und in der Luft" im Postgarten. Als dort die "alla Hopp"-Anlage entstand, habe man den schweren, morschen Pfahl aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht mit einem Zaun umgeben und schließlich, in Einvernehmen mit dem Erschaffer, den endgültigen Abbau vereinbart.

Reibungslos verlaufen ähnlich gelagerte Fälle nicht immer. Darauf deutet die Vereinbarung hin, die künftig jeder unterschreiben muss, der ein Kunstwerk für den öffentlichen Raum an die Stadt verkauft. In dem einseitigen Papier steht klipp und klar, dass die Stadt das Werk "ganz oder in Teilen" bearbeiten, umgestalten und dessen Standort wechseln und verändern und dieses an neuer Stelle "nach Belieben" wieder errichten, lagern oder "vernichten" darf. Der Verkäufer verzichte "insoweit auf sein Recht zur Untersagung von Änderungen oder Entstellungen seines Werks" und erteile seine Einwilligung "zu Bearbeitungen und Umgestaltungen". Gleichzeitig sichert das Papier, zu dessen Erstellung man sich Rechtsberatung eingeholt habe, dass von der Stadt vorgenommene Maßnahmen dieser Art nicht "schwerwiegend" sein dürften, legt Melanie Wricke vom Stadtmarketing dar.

Für Kunstsinnige mag dies trotzdem schwer verdaulich klingen, schließlich spielt der genaue Standort beim Entstehungsprozess öffentlicher Kunst eine größere Rolle als etwa neueste Verordnungen zur Statik oder zum Umgebungsverkehr – zumindest für die Erschaffer. "Der Kontakt endet ja nicht mit der Unterschrift", sagt Wricke. Man wolle künftige Maßnahmen immer "im Dialog" mit Kunstschaffenden abstimmen.

29 Einzelobjekte und Installationen in der Kernstadt und den Stadtteilen wurden erfasst und sollen nun überprüft werden. Der Begriff Kunst ist hierbei weit gefasst und listet Werner Pokornys "Häuser mit Stangen" auf, die im Elsenzgrund stehen, daneben Gerda Biers "Kreuzfigur", Ulrichs "Hausgeburt" und acht Zwosta-Installationen, Otmar Alts "Sinsheimer Wächter", den "Weilerer Bären", den "Dührener Manschettenbauer", eine von Schülern gestaltete "Heimattagebank" und sämtliche Kriegerdenkmale sowie die Steinsfurter Jupiter-Gigantensäule. Vor diesem Hintergrund muss die Quote von "80 bis 90 Prozent" unter den Urhebern gesehen werden, die laut Wricke die Vereinbarung unterzeichnet haben. Geweigert hätten sich drei Kunstschaffende, sagt sie auf Nachfrage, deren Namen sie nicht nennen will. "Nach etwas Skepsis" unterschrieben habe auch Christel Lechner, deren weitere acht Exemplare von "Alltagsmenschen"-Skulpturen ab dem 10. März in Sinsheim aufgestellt werden.

"Wir sind offen für Kunst", sagt Albrecht, "wir wollen Kunst." Man sei aber auch "gebranntes Kind", gibt er zu und verweist auf schwierige Fragen, die sich ergeben können, "wenn der Ramen nicht klar definiert ist". Bei der "Hausgeburt" habe dies dazu geführt, dass die Stadt für die Erhaltung der Fassade zuständig sei, "und damit die Allgemeinheit". Andere Kunstwerke hätten große Ausmaße, unbekannte Fundamente, seien für spielende Kinder ein potenzielles Risiko. "Gibt es keine Regelung, geht das mit uns heim", sagt der OB und ist sich sicher, dass die Vereinbarung "Bedingung für künftige Anschaffungen" von Kunst sein wird. Kritiker des Vertrags befürchten, dass sich der Kreis professioneller Künstler, der in Sinsheim tätig werden will, so verkleinern könnte.