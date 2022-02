Sinsheim. (tk/zg) Was passiert am Karlsplatz? Diese Frage beschäftigte die Bevölkerung, als im November über Nacht der erste Schritt einer Umgestaltung mit dem Aufstellen von Pflanztrögen, Radständern und Bänken gemacht wurde. Eine fraktionsübergreifende Gruppe im Kernstadtausschuss des Gemeinderats hatte die Maßnahme durchgesetzt. Weil das Ganze allerdings ziemlich kahl und improvisiert aussah – und mehr als 20 Parkplätze im Herzen von Sinsheim geopfert wurden – kam es zunächst zum Aufschrei, nicht nur beim umliegenden Gewerbe und in Arztpraxen.

Inzwischen wurden die ersten Pflänzchen in die Behälter gesetzt: "Wer mit den klimatischen Gegebenheiten in Südwestdeutschland vertraut ist", heißt es spitz in einer von Mitgliedern des Kernstadtausschusses jetzt verschickten Meldung, der wisse, "dass im November nur wenige Pflanzen blühen." Der Februar mit Schneeglöckchen und Krokussen als Frühlingsboten und dem von den meisten erhofften baldigen Frühlingsbeginn sei "da schon die bessere Zeit", ist man der Ansicht, dass es weniger Gegenwehr zu der Umgestaltung gegeben hätte, wäre diese in einer anderen Jahreszeit erledigt worden.

Ehrenamtliche aus Sinsheim haben nun mit der Bepflanzung begonnen und Leben in die ersten beiden Hochbeete am Karlsplatz gebracht. Heimische Gärten wurden nach Frühblühern durchforstet, Blumenzwiebeln ausgegraben oder aus dem vergangenen Jahr sortiert und einige Kisten mit Traubenhyazinthen, Osterglocken, Tulpen, Krokussen, Blauglöckchen und vielem mehr zusammen gepflanzt. In den kommenden Wochen und Monaten, so hofft man, dürften sich "alle auf einige Farbtupfer und viele Blüten am Karlsplatz" freuen.

"Ganz viele Ideen gibt es in den Köpfen", heißt es in der Meldung weiter, "wie der Karlsplatz unter Einbindung lokaler Akteure freundlicher und zu einem Treffpunkt von Jung und Alt gestaltet werden kann." Überlegt werden Patenschaften für die einzelnen Hochbeete sowie diverse Aktionen oder auch Veranstaltungen. Dies werde aktuell weiter konkretisiert und abgestimmt. Man dürfe gespannt sein auf die nächsten Monate.

Da ist was dran – so oder so: Dass der Ort weiter kritisch beäugt wird, ist sicher. Mehrfach hatte bislang zum Beispiel Unternehmer Manfred Hütter gegen die Maßnahme Stellung bezogen und in Schreiben an die Stadtverwaltung zu intervenieren versucht: Er sei für eine professionelle Neugestaltung und Sanierung des Karlsplatzes; es müsse aber eine "für alle verträgliche Lösung gesucht" werden. Die Zukunft seines Kaufhauses "Marktplatzcenter" sei mittelfristig an Parkmöglichkeiten rund ums Haus geknüpft, die ihm seit Jahrzehnten vertraglich zugesichert seien.

Das umliegende Gewerbe und die Arztpraxen hätten in die Planung "unbedingt einbezogen werden müssen", kritisiert Hütter. Der Gemeinderat hatte 2021 entschieden, für den Bereich des Karlsplatzes mit der vorübergehenden Maßnahme "mehr Sicherheit und Aufenthaltsqualität zu schaffen", nachdem das neue Parkhaus an der Dr.-Sieber-Halle in Betrieb genommen worden war.