Sinsheim. (tk) Rund um die Klimawandelinteressierten flackert eine Röhre gekrümmter Bildschirme für eine "immersive experience" – sinngemäß eine Erfahrung durch und durch. Das neue "Gletschererlebnis" der Klima-Arena widmet sich "smart grids", intelligenten Stromnetzen, die Erzeugung, Speicherung und Verbrauch über eine zentrale Steuerung aufeinander abstimmen. So sollen im Stromnetz Leistungsschwankungen – insbesondere durch nur schwer speicherbare erneuerbare Energien – ausgeglichen werden.

"Reizüberflutung", "sehr viele Informationen" – so lauteten die etwas einsilbigen Eindrücke der ersten Personen, durchweg Pressevertreter, die "Die Reise in das Smart Grid" im Realbetrieb durchlaufen haben. Der zwölfminütige, aufwendig computeranimierte Parforceritt beginnt beim Ausbaustand der erneuerbaren Energien in den Bundesländern, führt durch einen Solar- und Windpark, der viel produziere, nicht aber speichere. Als Lösungsweg wird eine "Power-2-Gas"-Anlage inspiziert; hierzu wird der Gast in der Simulation auf Molekülgröße geschrumpft und fliegt durch die verschiedenen Umwandlungsschritte des Stroms, der mittels Elektrolyse zu Wasserstoff wird. In einem schicken "Smart Home", dem Ende der Reise, gestaltet die Besucherin das Energiesystem der Zukunft zwischen Küchenblock und Loungesessel selbst mit, wenn der Stromverbrauch diverser Geräte aufgeschlüsselt wird. 20 Suchvorgänge im Internet, heißt es da, verbrauchten so viel Energie wie eine Energiesparlampe binnen einer Stunde. Der Stromverbrauch des Internets selbst entspreche jenem des fünftgrößten Lands der Erde.

112 in den Tunnel gekrümmte Bildschirme, angebunden an vier starke Server und verbunden mit 16 Spiele-Controllern, machen die Inhalte erlebbar; am Ende jeder Episode können Besucher in einem Quiz testen, wie viel vom vermittelten Stoff hängen geblieben ist. Bernd Welz, Vorstandsvorsitzender der Klimastiftung für Bürger als Betreiber der Klima-Arena, spricht begeistert von dem neuen Angebot im "Gletscher", dessen Entwickler vor der Herausforderung gestanden hätten, "Wissensvermittlung und Erlebnis zu verbinden". Nach dem Vorgänger – einer vor allem wegen ihrer visuellen Dramatik bedrückenden Reise in den Amazonas-Regenwald des Jahrs 2100 – habe man nun bewusst einen "stärker edukativen Ansatz" gewählt, wie Vorstand Christian Ledig erläutert. Beide "Gletschererlebnisse" können künftig angeboten werden, je nach Besucherstruktur: Zwar steige auch "Die Reise in das Smart-Grid" nicht zu tief in die Materie ein, trotzdem schade eine gewisse Vorkenntnis der Teilnehmer nicht.

Größter Aufwand bei der Erstellung der Inhalte zur weit verzweigten Thematik sei "in der Tat das Kürzen gewesen", gesteht Christophe Chan Hin von der Heidelberger "Sovanta AG". Die Spezialisten für Software, Design und Wissensvermittlung haben die virtuellen Welten der bisherigen "Gletscherreisen" erstellt, im konkreten Fall von der kleinen Chili-Pflanze bis zum aufragenden Windrad. Auch Workshops mit Schülern und Fachexperten gab es in der Entwicklungsphase.