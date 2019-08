Drei Moor-Beispiele sind in den vergangenen Wochen an der Klima-Arena entstanden. Foto: Klimastiftung für Bürger

Sinsheim. (tk/pm) Von der Klimaveränderung bedrohte Landschaftstypen, die man unter anderem auch im Kraichgau in freier Natur noch erleben kann, sollen auf dem 14.000 Quadratmeter großen Außengelände der Klima-Arena gezeigt werden. An einer Besonderheit wurde in diesen Tagen gearbeitet: Drei Moor-Landschaften wurden angelegt, damit sie sich bis zur Eröffnung der Einrichtung am 14. Oktober entwickeln können, schildert Dr. Claudia Pfähler von der Klimastiftung für Bürger, dem Betreiber der Klima-Arena.

Die Erstellung geschah unter Regie von Prof. Dr. Wolfram Kircher und einer Studentengruppe der in Bernburg ansässigen Hochschule Anhalt. Kircher ist Experte für Landwirtschaft, Ökotophologie und Landschaftsentwicklung. Partner der Aktion ist die Eppinger Firma "Balena", ein Spezialbetrieb für Teich- und Pool-Bau.

Man unterscheide grundsätzlich zwei Typen, sagt Kircher: Hochmoore und Niedermoore. Hochmoore wachsen nach oben, werden auch Regenwassermoore genannt und haben den Anschluss an das Grundwasser verloren. Niedermoore sind abhängig vom Mineralboden, der sie speist. Es gibt nährstoffarme und nährstoffreiche Niedermoore. An der Klima- Arena sollen alle drei Moor-Typen als Anschauungsobjekte dienen.

Das Moor sei über Jahrtausende gewachsen, jedoch binnen eines Jahrhunderts fast zerstört worden. Etwa 90 Prozent der Moor-Flächen in Deutschland seien verschwunden. Nicht nur die Landwirtschaft, auch der Klimawandel gefährde die Moore, schildern die Moor-Macher. Die wenigen noch intakten Flächen in Baden-Württemberg seien mittlerweile streng geschützte Lebensräume. Doch je heißer und trockener es werde, desto weniger könnten sich Moore regenerieren und weiterwachsen. Erhöhter Stickstoffeintrag durch Landwirtschaft, Industrie und Verkehr erschwerten die natürliche Funktion des Moors, Kohlendioxid zu binden. Vor allem Hochmoore seien in Baden-Württemberg durch Klimaänderungen gefährdet: 60 Prozent der heutigen Hochmoorflächen sind potenziell bedroht. Die Klimafunktion der Moore sei immens: Während sie nur drei Prozent der weltweiten Landoberfläche einnähmen, speicherten Moore genau so viel Kohlenstoff wie alle Wälder zusammen. Letztere bedeckten zehn Mal so viel Landfläche.

Tino Bräuchle von "Balena" erklärt Wert und Nutzen der Moore: Alle drei hier angelegten Moor-Typen seien in der Region vorhanden. Moore seien "unglaubliche Wasserspeicher". Durch die landwirtschaftlich bedingte Trockenlegung vieler Flächen sind im 20. Jahrhundert riesige Moorgebiete verschwunden. Deren Bedeutung für Flora und Fauna wolle man den Besuchern der Klima-Arena mit dem Projekt näherbringen.

Weitere Arbeiten an den Außenanlagen finden in den nächsten Wochen statt, unter anderem sollen eine Kräutersäule und ein sinologischer Garten entstehen, sagt Claudia Pfähler. Gezielt wolle man regionale Landschaften wie Streuobstwiesen zeigen, um Wertschätzung "für das, was uns umgibt" bei den Besuchern zu wecken.

Der Ansatz gehe auf, findet Pfähler. Rund 200 Obstbäume wurden im vergangenen Jahr gesetzt. Baumpaten, "die meisten aus Sinsheim" wurden gefunden. Rund 40 weitere sollen im Herbst noch dazukommen.