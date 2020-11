Mal wieder ins Kino gehen? Darauf hätten einige Lust, doch die Scheiben des „Citydome“ sind dunkel, die Tür ist verschlossen. Und das bleibt auch noch eine Weile so. Foto: C. Beck

Sinsheim. (cbe) Dass die corona-bedingten Einschränkungen über den Dezember hinaus verlängert wurden, überrascht den Leiter des "Citydome", Frank Krause, nicht. Dass das Kino aber so lange geschlossen bleibt, dürfte manchen doch verwundern: "Ich gehe mal davon aus, dass wir nicht vor Mitte Februar wieder aufmachen", teilte er auf Nachfrage mit. Er sei mittlerweile "etwas zweckpessimistisch". Denn auch wenn die Impfstoffe mittlerweile offenbar unterwegs sind, braucht es seiner Ansicht nach noch eine Weile, bis so viele geimpft sind, dass ein sinnvoller Kinobetrieb wieder möglich ist.

Finanziell treffe ihn diese Entwicklung hart: "Wir haben keinerlei Einnahmen", berichtet er. Noch dazu in einer Zeit, in der normalerweise viele Menschen ins Kino gehen: Bei gutem Wetter wollen die Leute lieber etwas draußen unternehmen, erzählt Krause aus Erfahrung. Die Zeit vor und um Weihnachten sei für Kinos dagegen "das Sahnestück des Jahres". Ewig halte das "Citydome" diese Einschränkungen nicht durch, betont Krause. Er sei aber so aufgestellt, dass er noch einige Monate überbrücken kann.

In dieser Zeit baut er Urlaub ab und checkt die Technik im Kino, bringt alles auf Vordermann. Und er hofft, dass er bis es wieder los geht ein paar Gutscheine verkaufen kann, online und vielleicht auch in einer Bude in der Innenstadt.