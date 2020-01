Die Unfallstelle in Sinsheim. Foto: Julian Buchner

Sinsheim. (pol/make) In Sinsheim ist am Donnerstagmorgen um kurz nach 7 Uhr auf der Friedrichstraße/Ecke Hauptstraße ein Kind bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Morgen mit.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand überquerte das Kind die Friedrichstraße und wurde von einem VW-Transporter erfasst. Danach geriet es in den Gegenverkehr, wo es von einem weiteren Fahrzeug angefahren wurde.

Dann wurde das Kind mit einem Rettungswagen umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren und dort notärztlich versorgt. Nähere Angaben zum Zustand des Kindes konnte die Polizei unmittelbar nach dem Unfall noch nicht geben.

Derzeit ist die Friedrichstraße zwischen den Einmündungen zur Muthstraße und zur Hauptstraße voll gesperrt. Die Ermittlungen laufen.