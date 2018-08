Von Tim Kegel

Sinsheim. "Nein, kein schwieriges Pflaster, eher ein sehr gutes", lacht Lukas Altunc, "es ist schön glatt". Er ist Projektleiter der Gemminger Firma "Jay Cool", die zur Zeit tausenden Kaugummis und Aufklebern in der Kernstadt zu Leibe rückt. Rund 15.000 Euro lässt sich die Stadtverwaltung das Reinemachen mit Dampf und Hitze kosten.

Es sieht schon drollig aus: Zwei Mann mit Rucksäcken, an denen ein fauchender Schlauch hängt, ziehen in diesen Tagen durch die Sinsheimer City. Seite an Seite schubbern sie mit dem Endstück des Fauchschlauchs schwarze Flecken am Boden weg, ziehen immer wieder kurz mit dem Schrubber drüber - "dann sieht man besser, ob der Kaugummi auch wirklich weg ist."

Ein mühsames Geschäft: Kaugummi für Kaugummi wird mit dem Gerät erhitzt, aufgeweicht und abgekratzt. Ein Butan-Propan-Gas wird erhitzt, in den Heißstrahl wird eine Reinigungslösung eingespritzt; mit einer kleinen Stahlbürste am Kopf des Schlauchs wird der Gummi dann abgekratzt.

Auch auf den Straßen werden Kaugummis systematisch entfernt. Foto: Tim Kegel

"Anstrengend ist es nicht im üblichen Sinn", sagt Lukas Altunc, "aber es kann deprimierend sein, wenn man 200 Quadratmeter voller Kaugummis vor sich hat". Außerdem müsse man "ständig auf den Boden gucken", um keinen der klebrigen Flecken zu übersehen. Die Zweierteams von "Jay Cool" - einer Firma, die als Hauptgeschäft Kühlschränke und -truhen in Einkaufsmärkten reinigt - laufen deshalb dicht nebeneinander. Und schön langsam. "Man muss nach einer Strategie vorgehen", weiß Lukas Altunc, "weil man sonst verrückt wird".

Und so ziehen sie, von neugierigen Sinsheimern genau gemustert, durch Rosengasse, Bahnhofstraße, Allee und Pfarrstraße. Die Stimmen der Bürger? "Was macht ihr da?" Kritik - etwa wegen des bedächtigen Tempos oder weil’s der Steuerzahler zahlen muss - komme nicht: "Man freut sich eher über eine saubere Stadt", so der Eindruck der Stadtreiniger. Sogar ein Fernsehteam wurde gestern auf die merkwürdigen Arbeiten aufmerksam und drehte einen Vormittag lang in Sinsheim.

Der zweite Teil der Arbeiten, die das städtische Infrastrukturamt koordiniert, sind auch schon angelaufen: Mittels eines Hochdruck-Heißreinigers wurde mit der Entfernung tausender Aufkleber begonnen. Mit 98 Grad heißem Wasser und einem Strahldruck von bis zu 350 Bar wurden die Sticker regelrecht "pulverisiert", etwa eingangs der Rosengasse am Karlsplatz.

Nicht überall können die Arbeiter so vehement ans Werk gehen: Manche Aufkleber müssen sorgsam "mit Hand, Spülmittel und Spachtel" abgelöst werden. Ein Teil der städtischen Hinweisschilder wird komplett ersetzt, schildert Felix Schmitt, einer der Planer im Infrastrukturamt, "so kommt auch der Preis der Aktion zusammen".

Wie nachhaltig diese ist? Schließlich dürfte das Kaugummi-Ausspucken ja weitergehen. "Das stimmt zwar", sagt Felix Schmitt, trotzdem ist er optimistisch: "Die Kaugummiflecken kamen ja über Jahre zusammen."