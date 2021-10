Sinsheim-Dühren/Weiler. (abc/zg) Sie sprießten in den vergangenen Wochen und Monaten regelrecht wie Pilze aus dem Boden – nun stehen sie alle. Gemeint sind die Waldsofas: "In jedem Stadtteil gibt es eines. Das war eine Idee der zwölf Ortsvorsteher und war zur Erinnerung an die Heimattag gedacht", erklärte Dührens Ortsvorsteher Alexander Speer bei einem Vor-Ort-Termin. Dabei hatten bereits die ersten Bürger das Waldsofa ausprobiert.

Die zwölf Exemplare wurden im Rahmen des Regionalbudget-Förderprogramms des Vereins "Regionalentwicklung Kraichgau" mit jeweils 80 Prozent der Kosten bezuschusst. Mit dem Dührener Exemplar, das zusammen mit der Firma Gartenbau Frank aufgestellt wurde, wurde nun auch das letzte von ihnen der Öffentlichkeit übergeben.

"Eigentlich hätte das schon viel früher geschehen sollen, denn die Waldsofas waren eigentlich als Projekt der Heimattage Baden-Württemberg 2020 in Sinsheim geplant", erklärte Speer. Jenes in Dühren steht im Gewann "Mittelhöhe" unweit des historischen Tabakschuppens. Wer sich auf das Familien-Waldsofa legt, kann das Kraichgauer Hügelland betrachten. Diesen hatte der Ortschaftsrat nach einer gemeinsamen Begehung festgelegt. Eventuell wird dort auch noch ein Abfalleimer installiert.

Das Dührener Waldsofa im Gewann „Mittelhöhe“ aufzustellen, war eine gemeinsame Entscheidung des Ortschaftsrats. Foto: Becker

Vor Kurzem wurde außerdem auch in Weiler ein Waldsofa aufgestellt. Es steht am Rad- und Wanderweg von Weiler in Richtung Reihen auf der Höhe und ist über den Hauweg erreichbar. "Bei einer Ruhepause auf diesem Sofa hat man einen wunderbaren Blick auf die Burg Steinsberg, den Eichelberg in Hilsbach, das Tal Richtung Sinsheim sowie in den Odenwald", teilt Ortsvorsteher Manfred Wiedl mit. Auch hier hat die Firma Gartenbau-Frank die Montage übernommen.