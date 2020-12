Sinsheim. (tk) In der Gemeinschaftsunterkunft im Fohlenweideweg sind mehrere Bewohner positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das Landratsamt bestätigt sieben, Quellen aus dem Umfeld der Einrichtung sprechen von bis zu 15 Fällen. In der Herberge des Rhein-Neckar-Kreises sind Flüchtlinge und Asylbewerber untergebracht; einige Zimmer werden von der Sinsheimer Stadtverwaltung zur Unterbringung von Obdachlosen genutzt.

Polizei wurde hinzugezogen, als die Bewohner über die Konsequenzen des Ausbruchs unterrichtet wurden. Dies auch, weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich Einzelne den Quarantäne- und Test-Maßnahmen widersetzen könnten. Bis Montagmittag habe es hierfür jedoch "keine Anzeichen gegeben", heißt es in Sicherheitskreisen. Trotzdem beobachte man die Entwicklungen, auch "mit Sorge", weil "eine 24-Stunden-Bewachung nicht möglich" sei.

Laut Kreis-Sprecherin Silke Hartmann kümmern sich Mitarbeiter und der ohnehin in der Fohlenweide eingesetzte Sicherheitsdienst um die Einhaltung der Quarantäne, von der momentan 29 Personen der Häuser 3 und 5 betroffen sind. Sie stammen aus Syrien, Nigeria, Gambia, Iran, Irak, Afghanistan, Somalia und Armenien. Quarantäne-Regularien seien von Betreuern "in einfacher Sprache" vermittelt worden; Dolmetscher habe es keine gebraucht, man könne jedoch auf solche zurückgreifen.

Bekannt wurde der Sachverhalt am vergangenen Freitag, nachdem eine Frau im Haus 3 der Einrichtung Symptome gezeigt hatte und positiv getestet wurde. Eine weitere Bewohnerin im Haus 5 habe während eines Besuchs im Krankenhaus einen Positiv-Test erhalten, sagt Hartmann auf Anfrage. Zwischen den beiden Fällen bestehe "nach derzeitigem Stand kein Zusammenhang". Dass die Zahlen noch steigen, glaubt sie nicht, da Flächentests in nicht genannter Anzahl abgeschlossen und Kontaktpersonen ermittelt seien. Die Getesteten seien "stabil" und hätten "überwiegend leichte Symptome".

Weniger in Sicherheit wiegten sich am Montag Behördenvertreter: Die Fälle in der Fohlenweide seien ein weiteres Indiz, dass die steigende Anzahl der positiv auf das Virus Getesteten – die Sinsheim zuletzt eine Spitzenreiter-Rolle im Landkreis beschert hat – mehrheitlich auf räumlich stark begrenzte Ausbrüche zurückzuführen ist. Vor den Ereignissen in der Flüchtlingsunterkunft kam es in jüngster Vergangenheit zu "Hotspots" in drei Senioren- und Wohnheimen, bei zwei großen Arbeitgebern, länger zurück bei einer rumänischen Freikirche und in diversen Großfamilien.

Die Unterkunft mit Mehrpersonenzimmern und Etagenduschen hatten Beobachter seit Monaten als Risikopotenzial eingeordnet. Dass es sich bei deren Bewohnern oft um junge Leute mit großem Bewegungsradius in- und außerhalb des Stadtgebiets, mit einem weitreichenden Netz an Sozialkontakten und wenigen Beschäftigungsmöglichkeiten handle, könne hierbei eine entscheidende Rolle spielen. Tatsächlich wurde am Montag zwar zunächst von "Kindern" gesprochen, die ein positives Testergebnis erhalten hätten. Am Nachmittag wurde jedoch eingeräumt, dass "überwiegend junge Männer", geboren in den späten 1980er- bis in die späten 1990er-Jahre, betroffen sind. Kreis-Sprecherin Hartmann listet "drei Kinder bis zehn Jahre" und keine Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren unter den positiv Getesteten.

107 Personen leben im Moment auf dem Gelände – auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise in den Jahren 2015 bis 2017 waren dort phasenweise 400 und mehr Menschen untergebracht. Die Entzerrung könnte sich positiv auf das Infektionsgeschehen auswirken, hofft Hartmann: Bei der derzeitigen Kapazität von 210 Plätzen bei sieben Quadratmetern reiner Wohn– und Schlaf-Fläche stehe laut Hartmann "jeder untergebrachten Person somit ausreichend Platz zur Verfügung".

Außerdem seien nun eine lockere Belegung mit maximal zwei Personen je Zimmer, eine professionelle Desinfektion der Sanitärbereiche zwei Mal pro Woche, eine "Aufklärung über die wichtigsten Hygieneregeln" und ein grundsätzliches Besuchsverbot geplant.