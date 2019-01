Sinsheim. (abc) Während des derzeitigen "Schrauberwinters" verkriechen sich Oldtimer-Liebhaber in der Garage oder dem Hobbykeller, um den historischen Fuhrpark auf die Freiluftsaison vorzubereiten. Klaus Philipp ergänzt sein Privatmuseum in der Langen Straße um weitere seltene und kuriose Exponate.

Der Sammler und ehemalige Besitzer eines Autohauses hält dabei nicht nur nach Fahrzeugen der französischen Marke mit dem Rhombus Ausschau, sondern hat seit fast 50 Jahren auch ein Faible fürs Außergewöhnliche. Bei einem der letzten Veterama-Märkte in Mannheim rollte ihm ein knallrotes Feuerwehrfahrrad über den Weg.

"Es wurde vermutlich in den 30er- Jahren in Tschechien gebaut", mutmaßte der stolze Besitzer ob der Herkunft des besonderen, auf Wulstreifen rollenden Stückes. Zubehör hat Philipp auch besorgt oder in seinem Ersatzteilfundus aufgestöbert: eine Messingspritze, die in den Gepäckträger passt, eine Uniform sowie den historischen Helm eines Brandbekämpfers. Und als i-Tüpfelchen prangt ein nicht authentisches, aber prägnantes Blaulicht am Lenker. Somit steht das Feuerwehrfahrrad den Fortbewegungsmitteln der Floriansjünger von heute in puncto Auffälligkeit nicht nach.

Nicht ganz so ungewöhnlich, aber dafür ebenfalls selten sind weitere Fahrzeuge, die Klaus Philipp während der zurückliegenden Monate in seine aktuell rund 75 Autos, 150 Motorräder und 200 Fahrräder umfassende Sammlung aufgenommen hat.

Dazu gehört eine seltene Maico "Taifun" mit Zweizylinder-Zweitakt-Motor. Das Spitzenmodell des ehemaligen Motorrad- und Kleinwagenherstellers aus Pfäffingen bei Tübingen entstand von 1953 bis 1957 in wenigen Exemplaren.

Info: Die Sammlung öffnet lediglich sporadisch. Am heutigen Sonntag um 13 Uhr kann das Privatmuseum erneut besichtigt werden.