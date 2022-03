Relativ viel Müll landet in den Rabatten am Kopf der Fußgängerzone. Allerdings waren viele Bereiche schon vor der Aktion sauber. Foto: Alexander Becker

Von Alexander Becker

Sinsheim. Wenn die Tage nach den kalten Wintermonaten wieder länger werden, ist allerorten Frühjahrsputz angesagt. So auch in der Sinsheimer Fußgängerzone, in der am Samstag rund 20 Freiwillige aus dem Umfeld der Ortsgruppe des Naturschutzbundes (Nabu) unterwegs waren. Mit Greifzangen, Kehrschaufeln und Müllsäcken bewaffnet, zog man grüppchenweise vom Hauptbahnhof aus durch die Straßen, um diese von allerhand Unrat zu befreien.

Bahnhofstraße, Allee, Kirchplatz, Hauptstraße zählte die Initiatorin Christel Uhlemann auf dem Parkplatz am Hauptbahnhof die wichtigsten Bereiche auf, die während der kommenden zwei Stunden von den einzelnen Gruppen gereinigt werden sollten. Im vergangenen Jahr hatte man anlässlich eines "World Clean-up Day" – eines "Die Welt sauber machen-Tags" – zum letzten Mal gesammelt. Wegen der Corona-Verordnung habe man dann jedoch unfreiwillig eine längere Pause einlegen müssen, erläuterte Uhlemann.

Um richtig durchstarten zu können, hat sie sich extra eine neue Greifzange gekauft, in der auch ein Dorn zum Aufspießen kleiner Abfallreste eingebaut ist. "In der Bahnhofstraße sind an manchen Bäumen diese Metallgitter. Die haben Ritzen am Boden, da kommen Sie mit keinem Greifer rein", schilderte Uhlemann, während sie reichlich Unrat aus einer Blumenrabatte entfernte. "An so etwas kann man doch nicht vorbeilaufen", zeigte sie sich geradezu entrüstet darüber, dass derart viel Müll nicht in dem nur wenige Schritte entfernten Abfalleimer landet, manchmal aber direkt daneben.

Passant Helmut Göschel will als Innenstadt-Bewohner die Aktion unterstützen. Foto: Alexander Becker

Es gibt Vermüllungsschwerpunkte in der Stadt: "Das meiste war vor dem Kiosk in den Rabatten", fand eine der Nabu-Helfer und meinte damit den Imbiss gegenüber des Parkplatzes am Eingang der Fußgängerzone. Uhlemann sagte, sie habe mit den jungen Leuten geredet, die sich dort in Grüppchen treffen. Dort habe man ihr gesagt, dass der Müll im Umfeld eher von Passanten stammen würde, "nicht von Menschen, die dort essen".

Kaum Unrat zu finden war in vielen weiteren innerstädtischen Bereichen: "Die Stadt tut ja ganz viel", lobte Uhlemann das Bauhof-Personal. Trotzdem fanden sich auf dem Kopfsteinpflaster in der Fußgängerzone etliche ausgespuckte und dort angetrocknete Kaugummis. Solche waren im Jahr 2018 im Auftrag der Stadtverwaltung von einer Fachfirma aufwendig entfernt worden, was rund 50000 Euro öffentliches Geld gekostet hatte. Städte und Gemeinden verhängten für ausgespuckte Kaugummis Bußgelder in Größenordnungen von um die 100 Euro, sagte Uhlemann, "weil es einfach so viel Arbeit ist, diese Dinger wegzumachen".

Doch das scheint offenbar manche Menschen kaltzulassen. Auch mussten sich die Nabu-Helfer einiges anhören, etwa beim Sammeln von Kippenstummeln: "Wieso machen das nicht die Asylanten?", fragte ein Passant. "Eigentlich sollten es die Raucher machen", antwortete Uhlemann. "Wenn Sie es freiwillig machen, find’ ich’s in Ordnung – aber ich würd’s nicht machen", sagte der Mann und verschwand. Dass Zivilcourage in Sachen Abfallentsorgung auch mal fast ins Auge gehen kann, schilderte ein weiterer Fußgänger. Als er andere aufs Fehlverhalten angesprochen habe, habe man ihn "blöder Sack" tituliert; er solle sein "Maul halten", habe es geheißen, und sich um seinen "eigenen Scheißdreck" kümmern. "Eine tolle Aktion", fand stattdessen Helmut Göschel, SPD-Stadtrat und ehemaliger Landtagsabgeordneter, der selbst in der Innenstadt von Sinsheim wohnt. Dem Nabu wolle er nun eine Spende zukommen lassen.

Letztendlich war die Sammeltruppe vollauf zufrieden mit dem zusammengetragenen Unrat. Aber auch etliche Pfandflaschen klaubten die Freiwilligen zusammen, die achtlos stehen gelassen worden waren. "Das Pfandgeld bekommt unser Sohn", freute sich eine der Helferinnen.