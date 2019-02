Sinsheim-Dühren. (at) Kein Glück hatte Ortsvorsteher Alexander Speer bei seinem letzten Versuch, die Verantwortlichen der Sparkasse davon zu überzeugen, den Kunden nach der Schließung der Filiale wenigstens einen Geldautomaten vor Ort zu hinterlassen. Die geringe Nutzung des Automaten spreche hier klar dagegen. Allerdings sei man seitens der Sparkasse bereit, als Dienstleistung für in ihrer Mobilität eingeschränkte Kunden einen Hausbringservice einzurichten. Dies wiederum hielten die übrigen Ratsmitglieder bei der aktuellen Gremiumssitzung nicht gerade für eine praktikable Lösung.

Vorsitzender Speer schlug vor, man könne doch - wie bei den großen Supermärkten Aldi oder Rewe angeboten - eine Abhebemöglichkeit für Geld an der Ladenkasse einrichten. Die Gewerbetreibenden unter den Mitgliedern wie Gärtner Rudi Sitzler wandten ein, dass die kleinen Läden vor Ort gar nicht ausreichend Barkapital vorrätig hätten, um diesen Service anzubieten.

Bezüglich der beiden Obstbäume, die Streuobstwiesenpädagogin Ute Walter dem Ort spendieren möchte, gab es noch Gesprächsbedarf, obgleich der Ortschaftsrat und insbesondere Ratsmitglied Alexander Brehm der zugrunde liegenden Idee, Schulkindern anhand dieser Bäume naturkundliches Grundwissen nahezubringen, sehr positiv gegenübersteht. Der Spielplatz "Am Stackler" als Standort stieß nicht auf ungeteilte Zustimmung. Michael Kirsch gab zu bedenken, dass etliche Einwohner Obstbäume auf Kinderspielplätzen aufgrund der Wespen-Gefahr ablehnen könnten. Alexander Speer hingegen argumentierte, das Gelände sei erstens groß genug, um ein unangenehmes Zusammentreffen zu vermeiden, und Kinder sollten zweitens durchaus lernen, mit Bienen und Wespen zu leben. Die Standortfrage blieb ungeklärt, auf Essbirnen als Baumart hingegen hat man sich wohl verständigt.

Einig war man sich auch bei der Entscheidung, die zur Verfügung stehenden 2900 Euro Vereinsfördermittel nicht nach dem Gießkannenprinzip auf die Vereine zu verteilen, sondern sie in eine neue Spülmaschine für die Mehrzweckhalle zu investieren, was ja allen Vereinen zu Gute komme. Schließlich befasste man sich mit der erneuten Sichtung des Maßnahmenkataloges für die Haushaltsplanung 2020. Auf der Liste finden sich im oberen Prioritätenfeld die Erschließung von Wohnbauflächen und diverse Sanierungsmaßnahmen, die einerseits bestimmte Straßen wie die Untere Bergstraße und die Karl-Schumacher-Straße, aber auch Gebäude wie den Kindergarten und die Verwaltungsstelle betreffen. Zudem finden sich neue Ideen wie ein Gehweg für die Strecke zwischen Mehrzweckhalle und Sportplatz neben alten Wünschen: ein Parkplatz am Friedhof oder eine Zufahrt zur Mehrzweckhalle. Vor allem letztere hätte man in Eigenregie schon längst mit Rasengittersteinen befestigen lassen können. Aus diesem Grund wünscht sich der Ortschaftsrat ein Budget zur freien Verfügung, mit dem man solchen "Kleinkram" schnell und unbürokratisch erledigen könnte.