Sinsheim. (tk) Jagen in Sinsheim wird künftig deutlich teurer. Der Erhöhung der Jagdpacht hat jetzt der Gemeinderat zugestimmt; außerdem werden die Verträge für die 21 städtischen Reviere modifiziert, laut Stadtkämmerer Ulrich Landwehr "in wenigen, aber wesentlichen Punkten". Jäger hätten künftig "weitere Mitwirkungspflichten", etwa in Bezug auf die in Osteuropa grassierende Afrikanische Schweinepest, die inzwischen in Deutschland angekommen ist. Die Verlängerung der Vertragslaufzeit von neun auf zwölf Jahre soll indessen "für mehr Planungssicherheit sorgen".

"Eine bittere Pille" sei die Erhöhung für die Jäger, sagte CDU-Stadtrat Friedhelm Zoller; der Freie-Wähler-Mann und hauptberufliche Polizeibeamte Manfred Wiedl stellte klar, dass Jagd "längst nicht nur schöne Zeiten" bedeute; trotz allem werde in den Jagdrevieren "der Wald gehegt und gepflegt, wie auch der Forst es will". Sein Fraktionskollege Karlheinz Hess bat darum, im Zuge des bis Februar laufenden Bewerbungsverfahrens "Pächter aus der Region" zu berücksichtigen; er möchte keine Unbekannten, "die am Wochenende kommen, schießen und verschwinden".

Jäger und Stadtrat Edgar Bucher, ebenfalls Freie Wähler, hielt überspitzend fest, dass Freizeitnutzer in Feld und Wald "nicht zur Kasse gebeten" würden. "Viele Herausforderungen" sieht Grünen-Rat Alex Riederer auf die Grüne Zunft zukommen und hofft, dass die Jagd "die Herausforderungen auch annimmt". Aktiven-Sprecher Alexander Hertel gab seine Zustimmung mit der Anmerkung, "als Fahrer eines E-Bikes auf den Wegen zu bleiben". SPD-Sprecher Michael Czink sagte mit genervtem Unterton, dass er "auf Fensterreden" verzichte.

Die Modalitäten seien mit Vertretern des hiesigen Waidwerks im Vorfeld besprochen worden, sagte Landwehr. Die Zusammenarbeit mit der Jägerschaft sei "gute Tradition" in Sinsheim und auch dieses Mal konstruktiv verlaufen. Auch eine gewisse "Harmonie", wenn auch mit Einschränkungen, deutete Landwehr an.

Unklar bleibt trotzdem, ob diejenigen, die im Moment rund um Sinsheim zur Jagd gehen, dies auch künftig tun können – oder wollen: Vor allem in Waldbezirken steigt der Pachtpreis deutlich von 10,50 Euro je Hektar auf 12,14 Euro; im Feldanteil der Reviere von 3,60 Euro auf 4,28 Euro. Angehoben wird auch die Pauschale zur Verhütung von Wildschäden im Wald von 5,50 Euro auf 8,93 Euro.

Mit der Festlegung des Bewerberkreises soll nach bewährtem Muster auf eine einheimische Jägerschaft hingewirkt werden. Den Zuschlag erhalten Leute mit Erstwohnsitz in Sinsheim, Eigentümer ansässiger Unternehmen, Mitglieder der Jagdgenossenschaft via deren Grundbesitz oder Personen mit "sonstigen langjährigen Beziehungen oder Bindungen" zu Sinsheim. Gibt es mehrere Bewerber, zählen Kriterien wie Lebensalter, Jagd- und Reviererfahrung. Bewirbt sich keiner um ein Revier, wird dieses überregional zur Verpachtung ausgeschrieben. Ursache der Erhöhung ist die künftige Umsatzsteuerpflicht der Jagdverpachtung, was "weder Pächter noch Verpächter zu vertreten" hätten. Zusatzkosten jedenfalls, die keiner über den Wildbretverkauf einspielen kann.

Zahlreich war die Jägerschaft unter den Zuhörern der Sitzung vertreten, unter ihnen auch Hegeringleiter Markus Zoller. Im Nachgang des Tagesordnungspunkts wurde noch rege vor der Dr.-Sieber-Halle nachbesprochen. Die bei den Vorberatungen zu erkennen geglaubte Harmonie relativierte sich etwas. In die Tausende gehe die Erhöhung in nicht wenigen Revieren rund um Sinsheim, hieß es bei der Gruppe. Geld nähme ein Gros der Jäger freiwillig oder notgedrungen in die Hand, etwa beim Anlegen von Äsungsflächen fürs Wild. Viele verbrächten "mehr Zeit auf dem Schlepper" bei Arbeiten zur Verbesserung der Revierstrukturen als mit Büchse und Flinte.

Die Corona-Zeit habe sich aufs Freizeitverhalten der Menschen ausgewirkt: Bei der Gruppe war die Rede von gleich mehreren, von Hunde totgebissenen Rehen im Frühsommer; von durch Motocross-Maschinen zerstörten Kleeäcker und einer Feld- und Waldflur unter Freizeitdruck, in der Tiere kaum zur Ruhe kämen, vermehrt in Bewegung seien – und daher schlechter bejagbar. "Eine Leinenpflicht für Hunde", hieß es, würde eines der Probleme lindern, "zumindest im Sommerhalbjahr, auf dem Feld". Zahlreiche Kommunen hätten eine solche eingeführt.

Der Erwartungsdruck an die Jäger sei stärker denn je: beim Bergen von Fallwild im Straßenverkehr, bei der Vermeidung von Wildschäden, die auch auf dem Feld hohe Kosten verursachten. Aber auch: bei der Vermarktung von Wildbret als hochwertiges Lebensmittel. Einer aus der Gruppe sagt, dass sich ein von privaten Jagdgemeinschaften anspruchsvoll geführter Revierbetrieb "nicht mehr so sehr von dem eines Berufsjägers" unterscheiden würde. Dass man sie bisweilen verächtlich "Hobbyjäger" taufe, gehe ihnen auch deshalb gegen den Strich.