Wie beim Smartphone, nur deutlich größer: An der „Living Wall“ erweisen sich vor allem Kinder als digitale Profis und öffnen oder ziehen Fenster größer, so wie hier zum Thema Energie. Der spielerische Aspekt begeistert wohl Jung und Alt. Foto: Christian Beck

Von Christian Beck

Sinsheim. "Heute ist richtig was los – das macht Spaß", sagt Ernst Rimmler vom Besucherservice. Zum Tag der offenen Tür seien zu einem größeren Teil jene in die Klima-Arena gekommen, die beim Thema Klimaschutz noch keine Experten sind. "Und solche Besucher brauchen wir", ist Rimmler überzeugt. Mehr als 1000 zählt Dr. Bernd Welz, Vorstandsvorsitzender der Klimastiftung für Bürger, am Sonntag gegen 14 Uhr. Nach vielen Monaten, in denen Corona-bedingt deutlich weniger Besucher kamen, sagt er: "Jetzt geht’s erst richtig los."

Familien, eine der Hauptzielgruppen, sind am Sonntag besonders viele vor Ort, einige von außerhalb, viele zum ersten Mal. So zum Beispiel die Welkers, die mit drei Kindern, Mutter, Vater und der Oma aus Offenau gekommen sind. Der elf Jahre alte Sohn Lukas ist noch begeistert vom Fotosynthese-Workshop, Vater Michael sagt: "Wir würden noch einmal kommen. Für einen Tag ist es ja eigentlich zu viel an Informationen." Beim Preis kommt die Familie ein wenig ins Grübeln, schließlich war am Sonntag freier Eintritt. Normalerweise kostet das Ticket für Erwachsene 9,50 Euro, fünf Euro für Kinder. 43,50 hätten die Welkers an einem regulären Tag bezahlt. Für manche ist das viel Geld. Trotzdem sind die Ticketpreise nicht kostendeckend, so wie bei fast allen Museen.

Die zweite Hauptzielgruppe sind Schulklassen, die unter der Woche vormittags eine Exkursion in die Klima-Arena unternehmen. Auch da gehe es bei den Besucherzahlen aufwärts, freut sich Welz. Und so hat er weitere Gruppen im Blick: Vereine, Unternehmen und Kommunen. Auf letztere hat auch Rimmler ein Auge geworfen, sitzt er doch seit Jahrzehnten in Reichartshausener Gemeinderat. Passend dazu steht er am Sonntag vor dem Stand zum Thema "Wie klimafest ist Deine Stadt?" Und auch Oberbürgermeister Jörg Albrecht war mit der seit November im Rathaus tätigen Klimaschutzmanagerin Stefanie Kalla am Vormittag in der Klima-Arena, beide berichteten vom Weg Sinsheims zum Klimaschutzkonzept. Der erkrankte Landrat Stefan Dallinger ließ sich entschuldigen, und so berichtete Martin Sommer, Leiter der Geschäftsstelle Klimaschutz, vom Klimaschutzplan des Rhein-Neckar-Kreises. "Klimaschutz fängt ganz unten an", ist Rimmler überzeugt. Da gehe es auch darum, was die Gemeinde tun kann.

Quasi noch eine Stufe darunter, also mit Blick auf den eigenen Haushalt, informieren sich einige Besucher. Klaus Maier aus Wiesloch klickt und wischt sich an einer Infotafel durch das Thema Energie. Er trägt sich mit dem Gedanken, die Heizungsanlage zu erneuern und eine Fotovoltaikanlage zu installieren, berichtet er. Was er hier liest, sei besser und übersichtlicher, als wenn man es sich selbst irgendwo zusammensuche, sagt er. Und der spielerische Charakter an der "Living Wall", einem mehrere Meter langen Touch-Screen, sei ja auch nicht zu verachten, ergänzt seine Frau Christina. "Beim Spielen lernt man am meisten", pflichtet Ralph Dehn aus Rauenberg bei, während sein zehn Jahre alter Sohn Noah Fenster zum Thema Sonne und Strom öffnet, größer zieht, liest, verschiebt und zum nächsten Thema wechselt. "Ich finde, die Themen sind gut visualisiert für Kinder", sagt sein Vater.

Ganz klassisch sind da im Vergleich die Bastelangebote für Kinder, jedoch nicht minder gefragt: 70 Kinder hätten unter anderem aus Stöcken und Klopapierrollen Österliches ausgeschnitten und geklebt, berichtet Doris Limberger-Lützen von der Kreativwerkstatt, die immer sonntags etwas anbietet.