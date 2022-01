Sinsheim. (cbe) Im November 2019 eröffnete der "Neue Bahnhof", zuvor war innerhalb eines Monats das Restaurant samt Bar neu gestaltet worden. Nun ist auch der obere Stock des Bahnhofsgebäudes fertig: Wo einst eine Shisha-Bar betrieben wurde, sollen nun verschiedene Feiern möglich sein.

"Das ist ein reiner Event- und Konferenzraum", erklärt Geschäftsführer Ramazan Kahraman. Gedacht ist er für Hochzeiten, Geburtstage und andere Feiern sowie Firmenzusammenkünfte, beispielsweise Schulungen. Für 60 Personen biete der Raum Platz. Vor allem die Elektrik und Beleuchtung wurden neu installiert und automatisiert, berichtet Kahramans Assistent Marc Scholl. 800 Meter Kabel und weitere 200 Meter LED-Lichter habe er verlegt. Letztere sorgen für eine indirekte Beleuchtung, die je nach Gast, Anlass und Bereich angepasst werden kann, je nachdem, ob konferiert, gegessen oder getanzt werden soll. Auch das Parkett wurde abgeschliffen, alles wurde neu gestrichen, die Toiletten sind neu, die Möbel ebenfalls. Zudem wurde der Treppenaufgang neu gestaltet, historische Fotos des Bahnhofs wurden aufgehängt. Knapp 30.000 Euro wurden investiert, berichtet der Geschäftsführer.

Buchungsanfragen für verschiedene Anlässe sind durchaus vorhanden, berichtet Scholl. Feiern kann dort Corona-bedingt momentan aber niemand: Die Alarmstufe II erlaubt in geschlossenen Räumen nur private Veranstaltungen mit maximal zehn Personen. Doch Kahraman ist zuversichtlich, dass die Lage sich bald entspannt.

Wie viele andere Gastronomen hofft er dies auch für das Restaurant und die Bar einen Stock tiefer. Er berichtet von Umsatzeinbußen von 60 Prozent. Wie andere Restaurants musste auch der "Neue Bahnhof" ab März 2020 für längere Zeit geschlossen werden. Dass da die Neueröffnung nach der Sanierung, für die man viel Geld in die Hand genommen hatte, erst wenige Monate zurücklag, sei hart gewesen. 22 Festangestellte und Aushilfen beschäftige er. Und andere Posten seien in der Zeit, in der geschlossen bleiben musste, weiter angefallen. "Da haben wir Pech gehabt", sagt Kahraman. "Doch dafür kann keiner was", sagt er ruhig. Er ist sich sicher, dass wieder bessere Zeiten kommen. Und auch in der Zwischenzeit gehe es natürlich darum, ein guter Gastgeber zu sein.