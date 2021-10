Freut sich aufs Wochenende: Tommy Schleh in seinem Club Kinki Palace. Foto: Tim Kegel

Sinsheim. (tk) Das Kinki Palace macht wieder auf. Ab diesem Freitagabend hoffen die Macher der Sinsheimer Kultdiskothek um Tommy Schleh aufs Partyvolk aus dem ganzen Südwesten. Den Club nach ziemlich genau einem Jahr und sieben Monaten "wieder hochzufahren", kommt von der Dauer fast einem Kraftwerk gleich. "Das ist mit zwei Wochen nicht getan", sagt Schleh, "da brauchst du eher zwei Monate".

Der Stillstand, der nun zu Ende geht, hat die Technik strapaziert: Die komplette Lichtanlage wurde zerlegt, gewartet, neu aufgebaut, "auf allen drei Floors"; Motoren, Laser, Beamer und alle möglichen Scharniere saßen fest. "Die Technik ist so ausgelegt, dass sie jedes Wochenende laufen muss", sagt Schleh. Die Toiletten wurden komplett saniert. Ein Reinigungsroboter wurde durch die Kanäle der Lüftungsanlage geschickt, das Gerät tauscht pro Stunde 84.000 Kubikmeter Luft aus. Schon bevor alles vor dem Sars-CoV 2-Virus warnte, habe man in leistungsfähige Lüftungstechnik investiert, nutzte Flächendesinfektionsmittel für Tische, Theken und Handläufe, jagte die Gläser durch Spülmaschinen. Dies alles ist nun Vorschrift.

Schleh ist überzeugt davon, mit dem Kiki Palace gut in die Wiedereröffnungsnächte starten zu können. "Natürlich sind wir nervös", räumt der Sinsheimer ein, der seit weit über 20 Jahren im Geschäft ist und den viele als Frontmann der Dance-Formation "Masterboy" kennen, mit der er nach der Zwangspause inzwischen wieder auf Tour geht. "Das ist im Grunde Neueröffnung." Rund 75.000 Euro koste der Start. Nicht eingerechnet die Ware zur Versorgung der insgesamt zehn Theken.

Und eine der größten Herausforderungen sei gewesen, "Personal zu finden"; rund 80 Personen benötige man, damit ein Kinki-Wochenende reibungslos und ohne böse Überraschungen ablaufen kann. Das Team wurde in den vergangenen Tagen geschult, auch bezüglich der Hygiene-Verordnungen. "Mit einem guten Mix aus vielen alten und einigen neuen Mitarbeitern" soll es nun wieder losgehen in der Neulandstraße.

"Die Resonanz auf Social Media ist riesig", hat Schleh beobachtet. Trotzdem müsse man "ehrlicherweise sagen: keine Ahnung, ob 1000 Leute kommen, 2000 oder nur 500". Das Kinki Palace können vor dem Hintergrund der Corona-Verordnung geimpfte, genesene oder auf das Virus getestete Personen besuchen. Von Letzteren müsse man einen PCR-Test verlangen, sagt Schleh; andere Bundesländer handhabten dies anders. Wer ins Kinki will, benötigt außerdem eine Registrierung über die "Luca"-Kontaktverfolgungs-App in Verbindung mit einem Personalausweis.

Ein hoher Kontrollaufwand: Mit drei Eingängen, einer Wegführung mit Absperrgittern und aufgestocktem Personal an der Tür will Schleh für geordnete, ruhige und zügige Abläufe sorgen. Dass der Nachweis eines PCR-Tests gerade für Jüngere "eine große Hürde" darstellt, kann Schleh nachvollziehen: Die 16-Jährigen, die am Freitag auch ins Kinki können, würden zumeist die Schule besuchen und würden dort dreimal pro Woche ohnehin getestet. Ihm persönlich würde hier ein Schnelltest-Nachweis reichen.

Getanzt werden kann im Kinki Palace indessen ohne Mund-Nase-Bedeckung; eine solche müsse man von den Gästen nur auf den Wegen zu den Toiletten, in den Raucherbereich oder in den Biergarten verlangen, sagt Schleh.

Die Handhabung der Corona-Krise durch die Politik sieht Schleh differenziert. Er selbst habe schwere Krankheitsverläufe im Bekanntenkreis gehabt, halte nichts vom Schüren von Angst, jedoch viel von der Impfung. Als Unternehmer habe er sich oft die Sinnfrage gestellt, angesichts vieler Maßnahmen und Auflagen, "die einfach nicht nachvollziehbar sind und die keiner mehr versteht und die deshalb keine Akzeptanz erfahren". Vieles sei fehlerhaft kommuniziert worden, man habe "an der grünen Ampel auf Rot gewartet", sagt ihm sein Eindruck auch mit Blick "auf andere Länder", in die Schleh auf Tournee mit "Masterboy" kommt.

Doch jetzt heißt es erst mal Feiern. "Wie’s genau wird, weiß ich am Samstagmittag."