Sinsheim-Hoffenheim. (of) Wenn auf jemanden das Wort Urgestein zutrifft, dann auf Heinz Seyfert, den Teambetreuer, Zeugwart und die "gute Seele" der TSG Hoffenheim. Vor wenigen Tagen feierte der Mann, der fast 30 Jahre lang selbst die Kickstiefel für "seinen Verein" schnürte und früher als "Kraichgau-Bomber" bis über die Region hinaus bekannt war, seinen 70. Geburtstag. Damit ist Seyfert der älteste aktive Zeugwart in der Deutschen Fußball-Bundesliga.

Am vergangenen Samstag wurde Seyfert vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen den SC Freiburg in der Rhein-Neckar-Arena von TSG-Präsident Peter Hofmann und Sportdirektor Alexander Rosen mit einer gerahmten Trikot-Collage überrascht. Die Fans in der Südkurve gratulierten stimmungsvoll im Chor, nachdem Stadionsprecher Mike Diehl das Geburtstagskind übers Mikrofon begrüßt und dessen Ehrentag verkündet hatte.

Auch an diesem Spieltag, der bekanntlich mit einem 3:1-Erfolg für das Nagelsmann-Team endete, stand der gebürtige Sinsheimer Heinz Seyfert beim ambitionierten Bundesligisten und Champions-League-Teilnehmer auf der Matte, fungierte unermüdlich als Teambetreuer, reichte den Kickern in den Pausen Trinkflaschen und ist für die Profis fast wie ein Vater. Nicht wenige nennen ihn heimlich "Chef".

Ehe Seyfert, der bekennende Kraichgauer und Badener, Zeugwart und Betreuer bei den Profis wurde, bekleidete er nahezu alle Positionen im Verein. Er war Mitglied im Spielausschuss sowie dritter Vorstand, Platzwart und Jugendtrainer. Klar, dass der frühere Linksfuß und torgefährliche Stürmer, der in seiner langen Karriere für die TSG nicht weniger als 227 Pflichtspieltore erzielte, und damit natürlich für die Ewigkeit als Rekordtorschütze des Clubs in die Annalen eingeht, alle Höhen und Tiefen durchlebte.

Von 1963 bis 1992 spielte Heinz Seyfert ausschließlich im blauen Hoffenheimer Trikot; danach noch in der Reserve und bis zum 65. Lebensjahr sogar noch bei den "Alten Herren". Ein Vereinswechsel kam für ihn nie infrage. "Warum auch. Ich habe mich hier in meiner unmittelbaren Heimat stets wohl gefühlt", bekundet der bodenständige Allrounder und Funktionär.

Seit dem Jahr 2000 ist Seyfert bei seinem Herzensverein ganztägig aktiv, bei allen Heim- und Auswärtsspielen dabei. Sein früherer Teamkollege Achim Heinlein, heute als Schiedsrichterbetreuer bei der TSG im Einsatz, lobt Seyfert für seine Kollegialität und Vereinstreue und sagt: "Auf Heinz war und ist auf sowie neben dem Platz stets Verlass." Dies unterschreibt auch TSG-Präsident Peter Hofmann. Seyfert, der seinen Sohn Christian bereits in die Geheimnisse des Zeugwartlebens einführte, ist in der Hauptsache mit Trikots und der Ausrüstung der Spieler beschäftigt, hält guten Kontakt zur Wäscherei, damit alles seinen Platz hat und "gut in Schuss" an die Körper der Fußballer gelangt.

Wie lange er noch weitermachen will? "Auf jeden Fall noch zwei Jahre, danach sehen wir weiter", sagt der stets bescheiden auftretende, jung gebliebene Hoffenheimer lachend. "Jetzt wo wir sogar in der Königsklasse spielen, kann ich doch nicht aufhören."