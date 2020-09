Von Christian Laier

Sinsheim. "Ich freue mich riesig über den Heimsieg gegen die Bayern. Die Mannschaft hat 90 Minuten lang gekämpft und war vom Trainer taktisch perfekt eingestellt", freute sich TSG-Fan Robert Wichtner aus Waibstadt über das 4 : 1 der TSG Hoffenheim gegen den FC Bayern München. Der langjährige Dauerkarteninhaber gehörte zu den 6300 Glücklichen, die bei der Verlosung der Eintrittskarten gezogen worden waren und den Sieg gegen den Rekordmeister live in der Arena miterleben durften.

Nicht viele Experten hatten vor dem Spiel mit einem TSG-Sieg gerechnet, denn es war die erste Pflichtspielniederlage des FC Bayern München im Kalenderjahr 2020. Zuletzt hatte die beste Mannschaft Europas am 7. Dezember 2019 ein Spiel verloren. Nun wurde der 27. September zu einem "historischen Tag", zumindest für die Fans der TSG Hoffenheim. "Es war ein geiles Spiel und es war schön, wieder im Stadion zu sein. Die Einstellung unserer Spieler war super", freute sich Stefan Landmann aus Heidelberg.

Gesittet ging es an den Eingängen zur Arena zu. Fotos: Christian Laier

Nicht alle treuen Fans hatten sich um Karten beworben. "Aufgrund der anhaltenden Pandemie und der damit verbundenen Auflagen für die Teilzulassung der Zuschauer werden wir bis auf weiteres die Spiele unserer TSG nicht als Gruppe besuchen", hatten mehrere Fanclubs der aktiven Fanszene im Vorfeld des Spiels kommuniziert. Umso mehr freuten sich am Sonntagnachmittag diejenigen, die dabei waren. Von Anpfiff an nutzten die TSG-Fans die Gunst der Stunde, dass wegen der Corona-Auflagen keine Gästefans ins Stadion durften. Rhythmisches Klatschen, Wechselgesänge und das immer wieder angestimmte "Steht auf, wenn ihr für Hoffe seid" schallten durch das Stadion und begleiteten die spannende Begegnung auf dem Rasen.

Die 6300 Gäste verteilten sich großzügig auf den Tribünen. Fotos: Christian Laier

"Ich gehe immer in unser Stadion, wenn die TSG spielt. Wegen Corona mache ich mir keine Sorgen, weil die Infektionszahlen im Kraichgau aktuell in einem guten Bereich liegen", sagte Frank Puritscher aus Waibstadt. "Die Organisation beim Einlass war sehr gut. Alle haben die Abstände eingehalten. Die Hygienemaßnahmen haben das Stadionerlebnis für mich nicht getrübt", fand Karl Denz aus Sinsheim. Die Besucher trugen das Hygienekonzept des Vereins mit. Zu groß war bei den Meisten die Freude, zum "Spiel des Jahres" gegen den FC Bayern in der Arena dabei sein zu dürfen. Dabei hat sich der Ablauf des Stadionbesuchs stark verändert. Die bei vielen Fans beliebten Zubringer-Busse aus den Stadtteilen und den umliegenden Ortschaften durften wegen der Ansteckungsgefahr in voll besetzten Bussen nicht fahren. Deshalb reiste der Großteil der Zuschauer mit dem eigenen Auto an. Nur am fest zugewiesenen Sitzplatz durfte die Maske abgelegt werden. An den Kiosken und in den Toiletten herrschten Einbahnstraßenregelungen. Alkoholische Getränke wurden nicht ausgeschenkt. Dennoch war die Arena bis auf den letzten Platz ausverkauft.

Ein TSG-Fan freute sich ganz besonders über den Heimsieg. Torsten "Torro" Hartl, der sich, wie bereits berichtet, nach einem Schlaganfall zurück ins Leben kämpft, konnte nach mehr als einem Jahr wieder ein Heimspiel besuchen. "Da bin ich nach über einem Jahr endlich wieder im Stadion und dann gewinnen unsere Jungs gleich gegen die Bayern. Ich bin so glücklich, wieder dabei zu sein", freute sich die TSG-Fanlegende.