Sinsheim-Hoffenheim. (jubu/mare) In einem Biomasseheizkraftwerk ist am Mittwochabend ein Schwelbrand ausgebrochen. Bis in die frühen Morgenstunden war die Feuerwehr dabei im Einsatz.

Das Glutnest wurde ersten Informationen zufolge gegen 22 Uhr durch einen Alarm schlagenden Melder im Gebäude entdeckt. Der Besitzer des Heizkraftwerks in der Straße "Beim Damm" verständigte schließlich die Feuerwehr. "Es ist besser, wenn man für sowas die Profis holt", so ein Mitarbeiter des Familienbetriebs.

Hoffenheimer Holzsilo in Flammen - Die Fotogalerie













































Der Schwelbrand brach aus bislang unbekannter Ursache im Bereich einer Transportschnecke zwischen einer Lagerkammer für Holzhackschnitzel und einem Verbrenner aus. "Um an den Brandherd heranzukommen, mussten zunächst die Lagerkammern geleert werden", schildert Feuerwehr-Kommandant Michael Hess den Einsatz.

Feuerwehrleute aus Hoffenheim und Sinsheim kamen in großer Zahl an die Einsatzstelle. Teilweise mit Mund- und Atemschutz gingen sie in das Gebäude vor und räumten die Hackschnitzel aus den Kammern auf einen großen Haufen. Mit einem Radlader wurden die Unmengen Brandgut schließlich auf einen Anhänger umgeladen. "Das gewässerte Holz entwickelte starke Dampfschwaden, weshalb wir die Abluft über den Schornstein angeschaltet haben", erzählt der Kraftwerksbesitzer. Dabei soll es sich nach eigenen Angaben um sauberen Wasserdampf handeln.

Der Brandherd wurde schließlich gefunden und gelöscht, sodass die ersten Feuerwehrkräfte nach mehreren Stunden wieder abrücken konnten.

Kommandant Hess ist der Ort bekannt. "Bereits vor einigen Jahren hatten wir hier einen ähnlichen Einsatz, weshalb wir mit den Gegebenheiten gut umzugehen wussten", sagte er abschließend.