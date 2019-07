Sinsheim-Hoffenheim. (hh) Mit der Verkehrssituation im Neubaugebiet "Vorderes Tal" befasste sich erneut der Ortschaftsrat. Konkret ging es um die Obere und Untere Schießmauerstraße. Bereits im Frühjahr hatte man nach massiven Protesten der Anwohner das Thema diskutiert und geeignete Maßnahmen gegen die Nutzung der Straßen als Zufahrt von der Horrenberger Straße zur B 45 gefordert.

Vor allem bei Sperrungen der Autobahn 6 nach Unfällen, während Umbaumaßnahmen und bei TSG-Heimspielen versuchen Autofahrer, über diese Straßen zum Ortskern auf die B 45 zu gelangen. Dieser Wegesuchverkehr führt zwangsläufig zu chaotischen Verhältnissen und Staus, so dass im Notfall auch Rettungskräfte behindert werden. Diese Situation entstand mehrfach im Herbst 2018 und zu Beginn des Jahrs.

Da bisher keinerlei Maßnahmen vorbereitet oder umgesetzt wurden, befürchten Räte, dass sich die Schwierigkeiten mit Beginn der neuen Bundesliga-Saison und angesichts des A 6-Ausbaus in den kommenden fünf Jahren wiederholen. Das Gremium fordert in einem erneuten Beschluss von den Verwaltungen, zeitnahe Möglichkeiten zur Sperrung der betroffenen Straßen umzusetzen. Ansonsten lehne der Rat jede Verantwortung für Notfälle mit Rettungsfahrzeugen in dem Gebiet ab.

Nach der Fertigstellung des überdachten Innenhofs des Heimatmuseums beschloss das Gremium, dass jeder Verein zweimal jährlich städtische Hallen, Gebäude oder Plätze kostenfrei für Veranstaltungen nutzen kann. Da der Heimatverein bei der Gestaltung des Museumshofes außerordentlich großen ehrenamtlichen Einsatz gezeigt hatte, werden ihm fünf kostenfreie Veranstaltungen zugestanden. Ortsvorsteher Karlheinz Hess betonte, dass der Rat über die Vergabe von städtischen Räumen und Plätzen entscheide; so könne auch die Feuerwehr bedacht werden, auch wenn sie kein eingetragener Verein ist. Dem Kauf von Müllbehältern mit Aschenbechern und außerdem einem großen Kühlschrank für den Museumshof aus Vereinsfördermitteln stimmte die Runde zu.

In Zusammenarbeit mit der Forstverwaltung soll der Teich am Kriegsweg erhalten werden, der zu verlanden droht. Die Quelle des Teichs soll neu gefasst, die Wasserzufuhr verbessert werden. Im Vorfeld des Sitz-Volleyball-Turniers für Behinderte in der Großsporthalle wurde festgestellt, dass in der Dusche Sitzmöglichkeiten fehlen. Eine Lösung müsse her.