Sinsheim-Hoffenheim. (stop) "Es ist eine wahre Wundertüte." So beschreiben die Verantwortlichen des Kulturvereins "Tellerrand" ihre Veranstaltung am vergangenen Freitag. Und tatsächlich war bisher jeder "Open Mic" anders. Dieses Mal erwartete das Publikum eine Mischung aus Musik und Kurzgeschichten. Das Duo "Gb What", bestehend aus Alessia-Valeska Schieron und Kristina Grimm, bot dem Publikum jazzigen Pop und eigene Kompositionen.

Klavierklänge, Saxofon und der zweistimmige Gesang rundeten die Veranstaltung ab: So hat man das Lied "Creep" von "Radiohead" noch nicht gehört. Die Interpretation war voller Gefühle und ging unter die Haut. Und das "Wäschelied" inspirierte dann doch noch eine spontane Teilnehmerin: Susan Baudach teilte ihre Erfahrungen beim Wäscheaufhängen. Dabei fand man sich teilweise selbst wieder, wenn es um die Anordnung der Wäsche auf dem Wäscheständer ging.

Man merkte, dass sowohl Teilnehmer als auch Besucher der Veranstaltung nach der langen Corona-bedingten Pause nach Kultur lechzten. Die Atmosphäre im Kulturcafé Hoffenheim, das vergangenes Jahr eröffnet wurde und ebenfalls wegen Corona eine Veranstaltungszwangspause einlegen musste, war heimisch. Für besonderes Flair sorgten die Bilder der Sinsheimer Künstlerin Nikky Wirth. Man fühle sich gleich wohl, erläuterte Schieron. Sie lobte die Organisation und abwechslungsreichen Beiträge.

Alwin Elsässer, der mit seinen Kurzgeschichten für RNZ-Leser kein Unbekannter ist, erfreute das Publikum mit aus dem Leben gegriffenen Erzählungen. Bei den Zuhörern kam besonders Elsässers Geschichte über Schallplatten seiner Lieblingsband gut an, wobei doch der ein oder andere mit einem schmerzverzerrten Gesicht den Worten lauschte, als Elssässer erzählte, wie die Platten langsam in der Sommersonne schmolzen.

Ein Schauer lief dem Publikum über den Rücken, als Regina Holzkämper ihre Kurzgeschichten aus dem skurril-fantastischen Genre zum Besten gab. Eine Mischung aus Ekel, Gänsehaut und ein bisschen Hunger überkam die Zuhörer, als sie vorlas, gepaart mit einigem Raunen aus den Reihen. Da war es nicht überraschend, dass Holzkämper damit als Publikumsliebling gekürt wurde.

Es meldeten sich noch weitere Teilnehmer aus dem Publikum: Rita Risch, die eigentlich mit einer Kollegin Mundart-Lieder präsentiert, trug diese auf lyrische Weise vor. "Das ist für mich Kultur", erklärte Baudach, die zu den Organisatoren des "Open Mic" gehört. Risch sicherte sich mit ihrer Darbietung den 2. Platz bei den Abstimmungen.

Ganz spontan traute sich auch der Algerier Bachir Tahri ans Mikrofon. Er erzählte der gespannten Menge einen Witz, den er hinterher erklärte. Dies geschah auf so sympathische und lustige Weise, dass er den 3. Platz belegte. Ihm habe der Abend sehr viel Spaß gemacht. Die Organisation des "Open Mic" habe man sich geteilt, erklären die Verantwortlichen. Das Kulturcafé übernahm die Bewirtung.

"Ich fand den Abend wirklich sehr gelungen", sagte Frederik Böna, Integrationsbeauftragter in Sinsheim. Man wolle nun die im vergangenen Jahr ausgefallenen Veranstaltungen des Kulturcafés zeitnah nachholen. Der Ort sei im Moment stark frequentiert, erklärte Böna. Auch viele ukrainische Flüchtlinge nutzen die Angebote, wie etwa den Frauen-Treff. Man freue sich auf weitere Kooperationen, erklärten Böna und der Kulturverein "Tellerrand". Anmeldungen für den nächsten "Open Mic" gäbe es bereits.