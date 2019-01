Modern und bezahlbar - die 17 Wohneinheiten, die auf dem ehemaligen Gärtnereigelände am Hoffenheimer Ortsausgang (unten) geplant sind. Animation/Foto: Oszter/Herbert Heß

Sinsheim-Hoffenheim. (hh) Mehrfamilienhäuser sollen auf dem Areal der ehemaligen Gärtnerei Köhler am Ortsende von Hoffenheim in Richtung Zuzenhausen entstehen: Die Vorstellung des Projekts stand im Mittelpunkt der Ortschaftsratssitzung. Matthias Heitz, Geschäftsführer der Kraichgau-Immobilien als Eigentümer des Geländes, Lothar Bauer, Geschäftsführer von UP - Urbane Projekte sowie Architekt Martin Oszter, beide aus Sinsheim, erläuterten das Vorhaben mit Planzeichnungen und Projektionen.

Bebaut werden soll ein Großteil des Areals der ehemaligen Gärtnerei. Der nördliche Teil des Anwesens bleibt im Besitz der Familie Köhler. Die Planung sieht den Bau von 17 Wohneinheiten mit einer Größe von 75, 106 und 122 Quadratmetern in drei Geschosshöhen vor. Die Gebäudeteile sollen mittels Vor- und Rücksprüngen sowie ihrer Farbgestaltung aufgelockert werden. Ein Anschluss an die örtliche Nahwärmeversorgung ist geplant. Die vier Wohnungen im obersten Geschoss sind barrierefrei über einen Aufzug erreichbar. Im Untergeschoss sind Abstell- und Kellerräume sowie Garagen vorgesehen. Die Zu - und Abfahrt ist über einen Erschließungsweg von der Bundesstraße 45 hinter dem Gebäudekomplex geplant, sodass die eigentliche Anlage verkehrsfrei bleibt.

Zur Bundesstraße hin sind Lärmschutzmaßnahmen mit Glaswänden und Bepflanzungen vorgesehen; außerdem ist im Zwischenbereich zur B45 ein Wiesenstreifen geplant. Das Projekt sei in enger Absprache mit der Stadtverwaltung vorbereitet worden. Baudezernent Tobias Schutz begrüßte die Maßnahme im Innenbereich der Ortschaft; er erwartet eine deutliche Verbesserung des Ortsbilds. Der Baukomplex werde die Wohnblocks der Nachbarschaft auflockern, betonte Schutz. Von Seiten des Bauträgers wurde darauf verwiesen, dass bezahlbarer Wohnraum auch für junge Familien und Senioren zur Verfügung gestellt werden soll. Man hoffe, dass die baurechtliche Bearbeitung und das Baugenehmigungsverfahren zeitnah abgewickelt werden können, sodass noch im Jahr 2019 mit den Bauarbeiten begonnen werden könne. Von Seiten der Zuhörer wurde angeregt, einen Zugang von der Neuen Straße zu ermöglichen. Es sei auch sichergestellt, dass der Zugang zum Abwasserkanal, der in einem schmalen Geländestreifen hinter dem vorgesehenen Baubereich verläuft und im Besitz des Stadt ist, in die Planung einbezogen wird und jederzeit zugänglich ist.