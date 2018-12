Sinsheim-Hoffenheim. (zg) Der komplette Tiefbau ist abgeschlossen, die Leerrohre für den Kabeleinzug liegen in den Straßen, der Auftrag für den Kabeleinzug wurde erteilt, die Umsetzung wird demnächst erfolgen. Das sind gute Nachrichten zum Jahreswechsel für die Anlieger im östlichen Bereich von Hoffenheim. "Wenn dann schlussendlich noch die Glasfasern in den Verteilerkästen angekommen sind, was ebenfalls zeitnah der Fall sein wird, gehört die bisher mangelhafte Versorgungsqualität der Vergangenheit an und die Haushalte können sich mit der modernen und zukunftsweisenden High-Speed-Technik ausstatten lassen", heißt es in einer Mitteilung des Zweckverbands High-Speed-Netz Rhein-Neckar.

Dieser aktuelle Sachstand und die damit verbundenen, erfreulichen Perspektiven sind ganz im Sinne von Oberbürgermeister Jörg Albrecht. Denn der weiß, "dass die Ansprüche der Bürger an ihren Internet-Anschluss mittlerweile enorm hoch sind und ständig weiter steigen". Schnelles Internet sei heute von entscheidender Bedeutung bei der Wahl des Wohnortes oder des Arbeitsplatzes, insbesondere in Zeiten vermehrter Home-Office-Tätigkeiten. Optimale Bandbreiten gehörten deshalb zu einer modernen Grundversorgung und seien so wichtig wie Gas, Wasser oder Strom. "Mit dem sukzessiven Ausbau des schnellen Internets sichern wir langfristig die Wohnqualität und natürlich auch Arbeitsplätze", erklärte der OB.

Dass die Digitalisierung ein vorrangiges Projekt auf der Agenda von Landkreis und Kommunen ist, ist hinlänglich bekannt. "Wir arbeiten engagiert und tagtäglich daran, die digitalen Lücken nach und nach zu schließen", sagt Jochen Ausäderer. Der neue technische Leiter des Zweckverbandes, der den Sinsheimer OB über den aktuellen Stand der Arbeiten in Hoffenheim informierte, verfügt über langjährige Erfahrungen im Telekommunikationsbereich.

Ausäderer ist sich bewusst, dass die digitale Infra-struktur gerade für die hiesige Region von enormer Bedeutung ist. "Der Rhein-Neckar-Kreis zählt deutschlandweit zu den bedeutendsten Standorten im Bereich Software- und IT-Dienstleistungen. Rund jeder zehnte Arbeitsplatz ist hier im Wirt-schaftszweig ,Information und Kommunikation’ angesiedelt. Folglich seien die Mitarbeiter nicht nur in ihren Unternehmen, sondern auch an ihren jeweiligen Wohnorten auf eine leistungsstarke Kommunikationsinfrastruktur angewiesen, meinte Ausäderer.