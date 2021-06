Sinsheim-Hoffenheim. (hh) Zwei gewaltige Donnerschläge erschreckten die Bewohner des Stadtteils am Dienstag gegen 21 Uhr während eines Gewitters. Eine Hoffenheimerin berichtete, dass es taghell war, als der Blitz einschlug. Der Donner habe geklungen, als ob eine Bombe explodiert wäre, die Erschütterung sei zu spüren gewesen. Besonders groß war der Schrecken aber bei den Bewohnern am Ende des Rindweges, denn dort schlug der Blitz in eine etwa 130 Jahre alte Eiche vor einem Wohnhaus ein und zerriss große Teile des Stamms sowie des Geästs.

Die Druckwelle beim Blitzeinschlag war so gewaltig, dass die Scheiben der Balkonverglasung am Gebäude auf der gegenüberliegenden Straßenseite zersplitterten. Rund um den getroffenen Baum lagen Äste und Zweige verstreut, teilweise steckten sie im heruntergelassenen Rollladen des Nachbarhauses. Zudem drohten weitere Teile des Baumes abzubrechen.

Die Feuerwehr rückte an und forderte rasch die Drehleiter aus Sinsheim und Mitglieder der Baumpflegegruppe der Stadt zur Unterstützung an. Da die Eiche an einem Abhang vor dem Wohngebäude stand, konnten die Äste, die herabzustürzen drohten, nur mit Hilfe der Drehleiter entfernt werden. Die Feuerwehr war von etwa 21.30 bis 2 Uhr im Einsatz. Die Mitarbeiter der Baumpflegegruppe waren bis in die Mittagsstunden des Mittwochs damit beschäftigt, Äste und Zweige zu beseitigen.