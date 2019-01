Sinsheim-Hoffenheim. (tk) Irgendetwas war komisch an diesem Neujahrsnachmittag: Die Enten waren nicht da - statt ihnen ein schillernder Ölfilm auf der Elsenz, es roch stark nach Diesel. So habe die Sache ihren Anfang genommen, wie Hoffenheims Ortsvorsteher Karlheinz Hess schildert.

Viele haben die zwei orangeroten Schlauchwehre gesehen. Sie lagen im Bach unter der Elsenzbrücke in der Eschelbacher Straße sowie an einer zweiten Überführung außerhalb der Gemarkung bei Zuzenhausen. Ein aufmerksamer Spaziergänger habe den Ölfilm und den Dieselgeruch bemerkt, als er - einer Gewohnheit folgend - Enten füttern wollte. Über den örtlichen Angelsportverein sei dann am Dienstagnachmittag, genau um 14.26 Uhr, der Notruf abgesetzt worden.

Öl in Gewässern setzt eine stattliche behördliche Sicherheitsmaschinerie in Gang: Die Feuerwehren aus Sinsheim und Zuzenhausen lokalisierten die Stelle, an der die Flüssigkeit erstmals aufgetreten war, in einem Zulauf der Elsenz. Das Bächlein entspringt in den Krautgärten am Ortsrand Richtung Eschelbach und läuft unweit der Elsenzbrücke in einem Kanal in den Fluss, passiert vorher den äußersten Zipfel des Gewerbegebiets "Große Minke". Zunächst konnte keiner wissen, wie drastisch der Öleintrag noch wird: Ein unentdeckter Schaden in einem Heizöltank, mutwillig entsorgte Altölreste - viele Szenarien waren zunächst denkbar.

Der Einsatz am Dienstag dauerte knapp vier Stunden: Um die Ausbreitung des gemeldeten "Ölteppichs" schnell einzugrenzen, arbeiteten die zwei Feuerwehren parallel in der Ortsmitte und an einer Stelle am Unterlauf der Elsenz, an der noch keine Ölschlieren aufgetreten waren. Schlauchbarrieren "schöpfen" das auf dem Wasser schwimmende Öl ab. Eine kleinere Ölsperre wurde am Elsenz-Zulauf angebracht. Bei eintretender Dämmerung wurden die Einsatzorte mit Flutlicht ausgeleuchtet. Auch Mitarbeiter des Bauhofs halfen bei der Sicherungsaktion mit. Nach erster Einschätzung von Polizei und Feuerwehr am Dienstagabend ging man davon aus, dass es sich bei dem öligen Film um Heizöl handelt.

Am Mittwochvormittag verschafften sich der Stadtbrandmeister Michael Hess, Tiefbauamtsleiter Bernd Heumann, Infrastrukturamtsleiter Bernd Kippenhan sowie Vertreter der Umweltbehörde des Rhein-Neckar-Kreises ein Lagebild. Zu diesem Zeitpunkt war am Ufer und im Wasser "nichts mehr zu sehen"; schon am Vorabend waren Boden- und Wasserproben als so genannte Rückstellproben genommen worden. Sie werden genauer untersucht, falls sich ein ähnliches Szenario in naher Zeit wiederholen sollte. "Wir beobachten die Stelle", sagte Bernd Heumann auf RNZ-Nachfrage. Beim nächsten Regen werde man ein Auge auf den Gewässerabschnitt haben. Die Schlauchbarrieren werden abgebaut. "Ist ist ja nichts mehr da", sagt Heumann.

"Es kann die verschiedensten Ursachen haben", sagt Stadtbrandmeister Hess: "Vielleicht hat in den Krautgärten jemand mit einem Gefäß Wasser geholt, in dem früher ein Pinsel ausgewaschen wurde." Dies könne schon reichen, um einen Ölfilm hervorzurufen. Ortsvorsteher Karlheinz Hess hält es für möglich, "dass irgendwo ein alter Kanister liegt, der durchgerostet ist und beim Regen ausgeschwemmt wurde".

Jedenfalls konnten weder Verursacher noch Ursache der Verschmutzung ausgemacht werden. Die Enten seien inzwischen wieder gesichtet worden.