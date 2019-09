Sinsheim-Hilsbach. (ubk) Ein einziger satter Schlag mit dem Holzhammer auf den Zapfhahn genügte - und der Gerstensaft spritzte. Das 32. Straßenfest der Hilsbacher Vereine, gepaart mit der traditionellen Kerwe, war eröffnet, die Sause konnte beginnen. Ortsvorsteher Martin Grund, assistiert von Oberbürgermeister Jörg Albrecht sowie Thomas Kronstedt von Palmbräu, verband mit dem Fassanstich auf dem Platz vor der Festhalle den Wunsch, dass sich das zweitägige bunte Treiben einmal mehr als das "alle verbindende Highlight im Hilsbacher Jahreskalender" erweisen möge. "Des Tilly‘s wilder Haufen zu Hilspach 1622" - quasi wiedererstanden aus der "Asche des Dreißigjährigen Krieges" - böllerte dazu, was das Zeug hielt.

Sie verbanden es mit einem Extra-Kracher hoch zum wolkenverhangenen Himmel, der sich tatsächlich davon beeindrucken ließ. Der Samstagabend zumindest war weitestgehend regenfrei. Sogar die Sonne kam noch zu einer kurzen Stippvisite vorbei. Besondere Anerkennung erfuhr gleich zu Beginn die Grafikdesignerin Mareike Markheiser, die ihren aktuellen Beitrag zum Hilsbacher Ortsgeschehen vorstellen konnte, nämlich die von ihr gestaltete, mit Texten und Fotos versehene "Hilsbacher Zeitung".

Die Grafikdesignerin Mareike Markheiser, hier zu sehen mit Ortsvorsteher Martin Gund, hat eine "Hilsbacher Zeitung" erstellt. Foto: Ulrich Brefka

Für die musikalische Umrahmung des Festauftaktes sorgten der Musikverein sowie der Männergesangverein Hilsbach. Mit dem Marsch "Auf zum Start" bliesen die Musikanten zum fröhlichen "Halali", und die Sänger brachten ein "Hoch auf Zufriedenheit und Lebensfreude" aus. Grund zu Freude und Gaudi bot sich in der Tat zu Genüge: Die Bühne vor der Festhalle gehörte für den "Rest des Abends" der Sinsheimer Coverband "Fate", die an dem doch recht kühlen Abend ordentlich einheizte. Das seit 16 Jahren im Rhein-Neckar-Revier tingelnde Sextett setzt vor allem auf Pop- und Rock-Titel der 80er Jahre - "möglichst nahe am Original", wie sein Frontmann Chris Epp betont. Im Zelt der Feuerwehr animierte Gerd Nester aus Bad Friedrichshall, Alleinunterhalter auf der Gitarre, die Partygäste mit Gassenhauern zum Mitsingen.

Die Floriansjünger ließen sich noch einen besonderen Gag einfallen: Das Gesamtgewicht der auf einem Foto recht plakativ dargestellten zehnköpfigen Jugendfeuerwehr - gemeinsam mit ihren beiden Jugendbetreuern sowie Kommandanten - sollte erraten werden. Rock und Pop sowie Ohrwürmer aus den aktuellen Charts gab es im Zelt des DRK zu hören - allerdings aus der "Konserve".

An beiden Tagen lud das Heimatmuseum im "Alten Rathaus" zu einem Besuch der Dauerausstellung zu "Kultur und Lebensstil der 70er Jahre" ein. Mit viel Liebe zum Detail und Authentizität wurden die Exponate, Figürchen und Requisiten dieser bunten, schrägen und schrillen Zeit präsentiert - dekorativ eingebettet in das Interieur der Epoche. Katholischer Kirchenchor sowie Schützen- und Reitverein verschrieben sich ganz dem leiblichen Wohl der Besucher. In der alten, aber schmuck aufgedonnerten "Alten Scheune" servierten sie recht fantasievoll etikettierte Leckereien wie zum Beispiel "Musketierbraten".

Der Sonntag stand dann - nach einem vorausgehenden ökumenischen Gottesdienst in der Festhalle - ganz im Zeichen des fest eingeplanten 18. Hilsbacher Bobbycar-Rennens um den Supercup der Volksbank Kraichgau. Als es dann aber zur vorgesehenen Startzeit um 14 Uhr immer stärker regnete, musste das Rennen aus Sicherheitsgründen entfallen. Die sichtlich enttäuschten Kinder, die bereits unermüdlich auf der Strecke trainiert hatten, erhielten als wenig tröstlichen "Trostpreis" ein "Mini-Bobby-Car". Hunderte herbeigeschaffte Strohballen waren zum Schutz der Pflasterstein-Piloten bereits entlang der Strecke im historischen Ortskern aufgestellt worden - vergebens. "Die Natur musste eben eine grüne Zwangspause einlegen", kommentierte der Ortsvorsteher das "Diktat von oben".

Den musikalischen Part im Zelt vor der Festhalle besorgten am Sonntag die Stadtkapelle Eppingen sowie die Musikvereine aus Ittlingen, Grombach und Eichelberg. Mit ihrem traditionellen "Haxenessen" setzten die Akteure, Macher und Helfer des Dorffestes am Montagnachmittag den Schlusspunkt hinter das Dorf-Spektakel - mit freudigem Ausblick auf 2020.