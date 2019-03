Sinsheim. (jubu) Für einen Feuerwehreinsatz sorgte ein Kellerbrand in einer Heizungsraum in der Hilsbacher Marktstraße am Montagmorgen.

Laut Polizei sorgte ein technischer Defekt an einer Heizung im Nutzkeller der Bücherei für eine Verpuffung.

Die Feuerwehren aus Hilsbach und Weiler waren mit vier Fahrzeugen vor Ort und belüftete das Gebäude. Verletzt wurde zum Glück niemand. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist noch unbekannt.