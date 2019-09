Von Christian Beck

Sinsheim-Hilsbach. Acht junge Männer, reichlich Feuerwehrausrüstung, viel nackte Haut, noch mehr Spaß und fast 1000 Fotos: So lässt sich in etwa beschreiben, was sich bei der Feuerwehr Hilsbach am vergangenen Samstag zugetragen hat. Für die Jubiläumsfeierlichkeiten im Juni 2020 soll unter anderem ein Kalender herausgebracht werden - ein ganz besonderer.

Das Projekt hat sich im Ort bereits herumgesprochen, am Kerwe-Wochenende nehmen die Floriansjünger die ersten Reservierungen entgegen. Welche Kuriositäten der Kalender bereithält, ist noch geheim. Doch die RNZ bekam einen ersten Vorgeschmack.

Ein Auto, das mit Löschschaum regelrecht überflutet wird, die Männer sind konzentriert zugange, der Oberkörper frei. Aufgerollte Schläuche, die intime Körperstellen verbergen. Oder nachgestellte Filmszenen mit eingeöltem Oberkörper, ein Mofa, das das Gerätehaus einräuchert und ein Hund waren ebenfalls Teil des Shootings.

Wenn die Feuerwehrmänner die Fotos zeigen, müssen sie selbst lachen. "Wir wollten aus dem Standard rausstechen", erklärt Fabio Streng. Also: keine leicht bekleideten Frauen. Und zu ernst sollte es auch nicht werden. Entstanden sind deshalb Fotos von "leicht bekleideten Normalos", wie Streng es nennt. "Jugendfrei, aber mit Haut und Humor", erklärt Amelie Drescher.

Die Idee zum Kalender gab es schon länger. Jeder der Feuerwehrmänner hatte sich Gedanken gemacht, wie die Motive und Szenen aussehen sollten. Die Umsetzung war dann erstaunlich spontan. Denn der Fotograf kam nicht. Statt dessen sprang kurzerhand Ruben Fernandes ein - er macht die Fotos für den SV Hilsbach und hatte trotz Kreuzbandriss Lust und Zeit. Gemeinsam mit Peter Saddei, der den Männern als "Mädchen für alles" half, folgte ein über fünfstündiges Fotoshooting.

Dass die Floriansjünger dabei Spaß hatten, ist den Bildern deutlich anzusehen. Doch es gab auch einiges zu beachten. Alle Fahrzeuge und jegliche Ausrüstung mussten nach den jeweiligen Aufnahmen sofort wieder aufgeräumt werden, damit sie für einen tatsächlichen Einsatz bereitstehen. Dazu kam es allerdings nicht.

Gleichwohl ereignete sich direkt vor den Augen der jungen Männer ein Autounfall, der sich aber auf Blechschaden beschränkte, berichten sie amüsiert. Und dass die Männer es möglichst professionell angehen wollten, davon zeugt auch eine eigens eingerichtete Sitzgruppe mit Kleiderständer und Trainingshanteln.

Ob sie bei all dem Spaß nicht Kritik befürchten? "Nein. Wir bringen doch im Einsatz Leistung", entgegnet Johannes Weber. "Da ist das jetzt einfach mal das lustige Gegenstück", fügt Jonas Vetter hinzu. Und das kommt offenbar an: "Auf dem Fußballplatz hat es sich schon rumgesprochen. Und meine Oma will auch einen Kalender", berichtet Vetter erfreut wie amüsiert.

Rund 80 Bilder sind nun in der engeren Auswahl. Welche es in den Kalender für das Jahr 2021 schaffen, muss noch ausgesucht werden. Spätestens zu den Jubiläumsfeierlichkeiten vom 10. bis 14. Juni 2020 soll er erhältlich sein. Darüber hinaus arbeitet die Hilsbacher Wehr auch an einem Jubiläumsbier und wird ein Festbuch herausgegeben.