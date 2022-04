Von Alexander Becker

Sinsheim-Hilsbach. Kaum hat die Formel-1-Saison begonnen, reift in vielen Kindern und Jugendlichen wieder der Wunsch, den dort antretenden Rennsport-Idolen nachzueifern. Julien Strohof tut genau das – und hat, obwohl er erst elf Jahre alt ist, auf dem Weg dorthin schon etliche Erfolge einfahren können.

"Mit vier Jahren hat er bei den Bambini angefangen, nachdem er vorher schon oft an der Rennstrecke dabei war", erinnert sich Thomas Strohof an die ersten "Gehversuche" seines Sohnes auf vier Rädern. Der Vater fuhr früher selbst Kart und war als Mechaniker bei mehreren Teams aktiv. Kein Wunder also, dass Klein-Julien irgendwann selbst hinter das Steuer wollte. Über Bambini-Karts, die dank wassergekühlter 60-Kubikzentimeter-Zweitaktmotoren je nach Klasse Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometer erreichen können, schaffte Julien zwei Jahre früher als üblich den Aufstieg in die Rennserie "OK Junior". "Dafür haben wir eine Sonderlizenz gebraucht", erinnert sich sein Vater, der den Jung-Rennfahrer nach Kräften bei seinem Hobby unterstützt.

Und das verlangt Julien viel ab. Neben dem Unterricht an der Freien Aktiven Montessori-Schule in Zuzenhausen stehen immer wieder Testfahrten für einen Brackenheimer Kart-Hersteller an, dessen Werksmaterial er nutzen kann. Fitness ist genauso ein Thema, denn auch körperlich muss Julien Höchstleistungen bringen, um vorne mitfahren zu können.

Lebensmittel im Wert von 1000 Euro hat Julien an die Ukraine-Hilfe Sinsheim gespendet. Foto: Becker

"Die laufende Saison in der neuen Klasse ist erst mal zum Eingewöhnen", stapelt er tief, obwohl das Rennfahrertalent bereits jetzt die schnellste Trainingszeit vorgelegt hat. Das nächste Ziel hat Julien dabei schon vor Augen: "Mit 15 möchte ich in die Formelklassen wechseln, danach in die Formel 1." Bis dahin ist es zwar noch ein weiter Weg, doch seine Eltern opfern viel Zeit und achten darauf, dass er mit dem stetig wachsenden Druck klar kommt. "Bis jetzt meistert er alles gut", bekräftigt Juliens Vater, der sichtlich stolz auf seinen Sohn ist.

"Mich fasziniert die Geschwindigkeit", bekennt der zum Abschluss, vergisst aber trotzdem nicht, was außerhalb der Rennstrecken in der Welt passiert: Um das Leid der Menschen in der Ukraine zu lindern, hat Julien Lebensmittel im Wert von 1000 Euro an die Ukraine-Hilfe Sinsheim gespendet.