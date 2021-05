Auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei Eisele in der Breiten Straße sollen in gut einem Jahr 24 Reihenhäuser entstehen. So wird die Konversionsfläche nach dem Ende der Bauarbeiten in gut einem Jahr aussehen. Animation: Deutsche Reihenhaus AG

Von Alexander Becker

Sinsheim-Hilsbach. Nicht nur im Kraichgau hat die Corona-Krise einen wahren Immobilienboom ausgelöst. Bauplätze, Wohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäuser sind so begehrt wie schon lange nicht mehr. Daher freut sich Ortsvorsteher Martin Gund darüber, bald entsprechende Anfragen positiv beantworten zu können. "Auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei Eisele in der Breiten Straße sollen in gut einem Jahr 24 Reihenhäuser entstehen", teilte er im Gespräch mit der RNZ mit.

Als Bauträger fungiert dabei die Deutsche Reihenhaus AG in Köln, die dem Leiter des kommunalen Amtes für Stadt- und Flächenentwicklung, Sebastian Falke, zufolge dort bereits einen entsprechenden Antrag eingereicht hat. "Wir haben uns auf die Entwicklung von Konversionsflächen spezialisiert, insofern ist das neue Quartier in Sinsheim ein für uns typisches", bekräftigte der Verantwortliche für Presse und Öffentlichkeitsarbeit des Bauträgers, Achim Behn, auf Nachfrage. Man habe sich intensiv mit den Gegebenheiten vor Ort beschäftigt und nach ausführlicher Standortanalyse entschieden, das ehemalige Gärtnerei-Areal mit zwei Dutzend 145 Quadratmeter großen Reihenhäusern zu bebauen.

Die Gewächshäuser auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei Eisele in der Breiten Straße wurden bereits abgebrochen. Foto: Alexander Becker

"Die Lage ist hervorragend für junge Familien", findet Behn, ehe er neben Infrastruktur, Wohnqualität im Ort und Freizeitwert auch die Bezahlbarkeit der Reihenhäuser herausstellt. Alles in allem sei es gelungen, mit Politik und Verwaltung "ein stimmiges Quartier-Konzept" rund um den künftigen Wohnpark "Am Hilsbach" zu entwickeln. Sollte die Deutsche Reihenhaus AG in den kommenden Wochen die Baugenehmigung erhalten, könnte im Sommer mit den Rückbauarbeiten begonnen werden. "Die Betonfertigteile sollen zum Ende 2021 kommen, so dass dann die Häuser zu sehen sind. Den kompletten Wohnpark werden wir in der ersten Jahreshälfte 2022 fertiggestellt haben", prognostizierte Behn.

Seit dem Jahr 2000 hat die Deutsche Reihenhaus AG mehr als 960 Häuser in Baden-Württemberg gebaut. Mit dem Wohnpark "Am Hilsbach" entspreche man dem Trend, dass junge Familien heraus aus den Städten ziehen und sich vermehrt im "Speckgürtel" ansiedeln. Aufgrund Sinsheims exponierter Lage am Rande der Metropolregion Rhein-Neckar, der Technologieregion Karlsruhe und der Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken dürften die Eigenheime im Wohnpark "Am Hilsbach" also durchaus begehrt sein. Mit dem Vertrieb der Reihenhäuser wurde bereits begonnen.

"Das ist ein schönes Beispiel für Nachverdichtung innerorts", findet der Ortsvorsteher. Wenn viele junge Familien nach Hilsbach kämen, würden diese wohl auch den Weg zu den Vereinen suchen, um mit der hiesigen Bevölkerung in Kontakt zu kommen, schätzt Gund. Dies helfe eventuell auch beim Wiederaufbau der Vereinsarbeit nach der Corona-Krise. Der Ortschaftsrat habe dem Neubauprojekt geschlossen zugestimmt. "Damit haben wir ein wichtiges Projekt angestoßen", ist sich der Ortsvorsteher sicher.