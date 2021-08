Von Tim Kegel

Sinsheim. Die Ankunft im Katastrophengebiet ist Lars Hedelt besonders in Erinnerung geblieben: stockfinstere Nacht, ganze Straßenzüge ohne Licht und ohne jedes Lebenszeichen. Häuser ohne Fensterscheiben und mit herausgebrochenen Wänden, sich über Hunderte Meter türmendes Geröll, in grotesken Positionen liegen gebliebene Autowracks. Und das beklemmende Gefühl, nicht zu wissen, "was in den Häusern ist". Wie "in einem Horrorfilm" sei das gewesen.

Der Trupp des Technischen Hilfswerks THW Sinsheim erreichte als einer der ersten Hilfsdienste von außerhalb das Örtchen Rech; vor der Hochwasserkatastrophe ein schmuckes Eifeldorf mit 590 Einwohnern im tief eingeschnittenen Ahrtal, gesäumt von steil aufragenden grünen Bergen mit Wein und Hochwald. Bis heute sieht Rech zu weiten Teilen aus wie ein Kriegsschauplatz.

Schienen flexen. Eisenbahnschienen. Nachdem die Brücken von der Flut mitgerissen oder umgedrückt wurden, war der Ort zweigeteilt. Gemeinsam mit hinzugekommenen Pionieren der Bundeswehr wurde am nächsten Abend der Bau einer Behelfsbrücke über die Ahr geplant. Zuvor war man auf Schlauchboote angewiesen. "Man nimmt, was da ist, und baut sich daraus irgendwas" – so beschreibt Hedelt die Arbeitsweise im Katastrophengebiet. Dieses Mal waren es die Reste einer zerstörten Eisenbahntrasse und stählerne Rampen der Bundeswehr. Schienen flexen. Mit Trennschleifern schnitten einige der sieben Sinsheimer Stücke für ein Brückenlager aus den Schienen, eine ganze Nacht lang.

Das Unwetter hatte eine Wucht, die Häuser und eine 100 Tonnen schwere Steinbrücke hinweg rissen. Bilder zeigen meterlange Asphaltquadrate, regelrecht aufgesprengt vom Wasserdruck der unterspülten Straße. Bunt schillernde Tümpel haben sich gebildet, Diesel und ein undefinierbarer Chemikalien-Mix haben das Wasser verfärbt. Ein Winzer bohrt Löcher in riesige Holzweinfässer – der Traubenmost schmeckte nach Mineralöl und flutet den Keller nun ein zweites Mal. "So gut wie jeder Keller im Ort" war vollgelaufen, berichten die Sinsheimer Helfer.

Mit einem Lastwagen mit Bergetechnik, Pumpen, Schläuchen, Zelten und Licht, waren sie angerückt, stationiert zunächst in einem Lager am Nürburgring, im Amtsdeutsch der Bundesbehörden "Meldekopf" genannt. Die "Fachgruppe N – Notinstandsetzung", das sind Lars Hedelt und sein Bruder Kristoffer aus Sinsheim, Jan Gobernatz – vielen als Abwassermeister in Waibstadt bekannt –, Joshua Gembe aus Reihen, Jan Waldherr, hauptamtlicher THW-Ausbilder aus Sinsheim, und Benjamin Allgeier, ebenfalls aus Sinsheim. 5000 Leute sind für den Bereitstellungsraum zugeteilt; 400 Zelte stehen an der Rennstrecke durch die Eifel bereit.

Einmal vor Ort, sei man meistens im Einsatz gewesen; arbeitete auf Anforderung der Pioniereinheiten, aber auch selbstständig, wo man Notlagen erkannte: beim Auspumpen von Kellern oder bei der Aufbereitung und Bereitstellung von sauberem Trink- und Brauchwasser. Die fehlende Infrastruktur, der allgegenwärtige Schlamm und die groben Zerstörungen machten weite Wege und Umwege erforderlich; knapp 12.000 Meter war der Stand auf dem Schrittzähler in Lars Hedelts Uhr nach einem der oft bis zu 18 Stunden dauernden Einsätze.

Tod und Sterben – mehr indirekt sei man auch hiermit konfrontiert gewesen, etwa beim Auspumpen eines Kraters an einer abgebrochenen Landesstraße, in dem Leichen vermutet wurden. Gefunden wurde nichts. Doch die Lage blieb unklar; zu schwerwiegend, zu übergroß sind die Verwerfungen im Gelände. Keiner sagt es gern, aber es scheint klar, dass manche der bis heute vermissten Personen nicht gefunden werden.

"Die aktuelle Lage im Weindorf Rech ist zurzeit immer noch katastrophal", schrieb die Ortsverwaltung an diesem Mittwoch. Nach wie vor würden "die zahlreichen Trümmer" beseitigt. Und wer die Hilfsdienste bei der Arbeit inmitten der kilometerweiten Zerstörungen sieht, dem kommen – bei allem Einsatzwillen – Zweifel, ob das alles jemals wieder aufgebaut werden kann. In die Verzweiflung der Betroffenen habe sich, neben großer Hilfsbereitschaft und Dankbarkeit, auch Wut gemischt. "Hier seid Ihr, warum nicht bei uns?", habe es häufiger mal geheißen.

Auch weitere Sinsheimer helfen zurzeit in der Katastrophenregion tatkräftig mit, darunter die Mannschaft um den selbstständigen Baumpfleger Steffen Moberg. Seit der Woche nach der Unglücksnacht verbringen sie die Wochenenden in Odendorf im Süden Nordrhein-Westfalens, haben Tausende Euro Spenden im Freundes- und Bekanntenkreis gesammelt und arbeiten Hand in Hand mit dortigen Forst-, Landwirtschafts- und Fuhrunternehmen. Das Wort "Staatsversagen" fällt häufiger, wenn man mit Moberg redet. Nach frühen Kenntnissen der Gefahr und ausgebliebenen Warnungen durch die Behörden werde jetzt – sowohl von Betroffenen, wie auch von Helferseite – schnelle und unbürokratische Hilfe erwartet.

"Eine Katastrophe", sagen THW-Mann Allgeier und auch Patrick Bräunling, der Leiter des Sinsheimer THW, "hat nun einmal an sich, dass es katastrophal ist." Szenarien wie diese könne "man nicht üben", findet Allgeier. Ein weiterer Sinsheimer Trupp ist zurzeit vor Ort, allerdings glauben Bräunling und Allgeier, dass die Katastrophe, deren Ausmaß die großen Hochwasser an Elbe und Oder "um ein Vielfaches" übertreffe, "nicht auf Dauer mit Ehrenamtlichen zu stemmen" sein wird. Private Bauunternehmen und Spezialbetriebe, glauben sie, müssten "auf Dauer übernehmen".