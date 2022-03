Sinsheim. (cba) Nicht nur Menschen flüchten aus den Kriegsgebieten in der Ukraine, oft werden Haustiere mitgebracht. Die Tiere aus der Ukraine seien "gerade ein großes Problem", ist die Dührener Tierärztin Sonja Gebhard überzeugt, während sich im Flur ihrer Praxis Futtermittelspenden häufen. "Es herrscht unglaubliches Elend, auch tierisches Elend, im Kriegsgebiet." Ebenso verhalte es sich an den Grenzen zu den Nachbarländern.

Da die normal geltenden Gesetze für die Einreise von Tieren derzeit so gut wie nicht angewandt werden, gälten andere Regeln, die für Tierärzte durchaus zu einer Herausforderung werden könnten: "Kaum eines der Tiere erfüllt die Auflagen", weiß Gebhard. Aus Gründen der Soforthilfe lässt man sie dennoch oft ins Land. Manche verwaiste Tiere hingen jedoch tagelang an Grenzen oder in den Nachbarländern fest, in einer unübersichtlichen Gesamtlage. Hunde und Katzen würden auf Transporter geladen und dort verwahrt, manche sind verschwunden. Tierhilfsaktionen, die in dem Gebiet inzwischen aktiv sind, berichten von Korruption und Willkür, weiß Gebhard und unterstreicht: "Die Lage der Tiere im Transporter wird immer dramatischer."

Eine Schwierigkeit, die die Veterinäre derzeit haben, liege unter anderem am mangelnden Schutz der Tiere vor Tollwut. Denn die Ukraine ist nicht tollwutfrei. Zur Einreise bräuchte es eigentlich eine Impfung gegen den Erreger und einen nachfolgenden Blutcheck, dass die Spritze erfolgreich war. Doch das ist derzeit wegen der anhaltenden Kriegsproblematik schwierig. Die Europäische Union hat nun die Einfuhr von Tieren der Flüchtenden vereinfacht.

In Bezug auf Tollwut ist die Ukraine ein nicht gelistetes Drittland. "Im Normalfall wird von Hunden, Katzen und Frettchen eine gültige Tollwutimpfung und eine drei Monate vor der Einreise entnommene Blutprobe benötigt, die die Wirksamkeit der Impfung bestätigt", berichtet Tierärztin Juliane Becker aus Reihen. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat nun Empfehlungen ausgesprochen, weil sich ein Vorgehen wie im Normalfall nicht anwenden lässt. Die genaue Vorgehensweise müsse allerdings von den Ländern geregelt werden.

Becker berichtet, wie sie nun zu verfahren hat: Von der zuständigen Landesbehörde seien die Veterinäre angewiesen worden, bei Tieren mit Impfpass und eingetragener Tollwutimpfung eine Untersuchung vorzunehmen. Diese sieht auch eine Blutprobe vor. Bis das Ergebnis vorliegt, muss das Tier eine Woche lang in eine Heimquarantäne, die vom Veterinäramt überwacht werden soll. Das Tier darf in dieser Zeit nur mit seinem Besitzer in Kontakt kommen. Außerdem muss der Tierarzt überprüfen, ob das Tier durch einen Chip oder EU-Pass gekennzeichnet ist. Falls dies nicht der Fall ist, soll auch dies nachgeholt werden. Ergibt die Blutuntersuchung, dass das Tier keinen ausreichenden Schutz gegen Tollwut hat, müssen die Veterinäre auch dafür sorgen und die Tiere impfen.

Anders sieht es mit Tieren aus, bei denen gar kein Impfpass vorliegt und bei denen unklar ist, ob sie gegen Tollwut geimpft sind. Sie müssen auf jeden Fall geimpft werden; auch eine Untersuchung und die Registrierung mittels Chip werden dann fällig. Die Quarantäne wird in diesen Fällen sogar auf drei Monate ausgedehnt. Die Kosten für Untersuchung, das Chippen und den Ausweis müssen von den Flüchtlingen selbst aufgebracht werden. Aber auch die Finanzierung über Spenden ist möglich. "Die Kosten für die Blutuntersuchung werden zum Teil die Labore spenden", weiß Becker.

Abseits der Bürokratie und aller Unklarheiten ist die Hilfsbereitschaft unter den Tierfreunden im Kraichgau sichtbar groß. Im Zugang zu Gebhards Praxis stapeln sich zurzeit Hunde- und Katzenfutter palettenweise, aber auch Tierspielzeug, Körbchen, Leckerli und Decken. Wie groß die Anzahl der Tiere tatsächlich ist, die in den Sinsheimer Unterkünften ankommen, kann Gebhard kaum abschätzen. Dass die Ware gebraucht wird, sei jedoch sicher. Denn schon vor Ausbruch der aktuellen Kämpfe sei die Versorgungssituation in den Tierheimen der Ukraine stellenweise miserabel gewesen.