Von Berthold Jürriens

Neidenstein. Sie strahlen beide noch immer um die Wette, wenn sie von diesem "besonderen und einzigartigen Erlebnis" erzählen und regelrecht ins Schwärmen geraten. Anett und Andreas Hurka haben am 20. Juli, um 19.24 Uhr, ihr drittes Kind zur Welt gebracht. Und zwar dort, wo sie sich am wohlsten fühlen, nämlich in den eigenen vier Wänden, die sie erst in diesem Jahr frisch bezogen haben.

"Von Anfang an hatten wir uns für eine Hausgeburt entschieden", so die glücklichen Eltern, deren beiden anderen Kindern Jonathan (7) und Emilie (5) in der Klinik das Licht der Welt erblickten. Schon für ihre Tochter war eine Hausgeburt geplant gewesen, doch Risikofaktoren hätten dann zur Standardgeburt geführt. Bei Jakob Maximilian Anton, so der vollständige Vorname, konnte man aber von einer komplikationslosen Schwangerschaft reden. In aller Ruhe genossen die Eltern dieses Ereignis in ihrem neuen Heim. Alles lief umso entspannter, als die Familie mit Marlene Kaufmann eine erfahrene Hebamme an der Seite hatte, die sich seit Jahrzehnten auf Hausgeburten versteht. "Daheim hast du dein ruhiges und gewohntes Umfeld, und Familienangehörige oder Freunde können zur Seite stehen und am Geburtserlebnis teilhaben", zählt die Geburtshelferin die Vorteile auf.

Auch dass sich eine Hebamme während der ganzen Geburt nur auf die eine Schwangere konzentrieren könne, sei wichtig. "In einer Klinik ist es durchaus üblich, dass eine Hebamme mehrere Geburten gleichzeitig betreuen muss." Dabei müsse die Mutter aber auch die richtige Einstellung mitbringen. "Wer sich nur Gedanken macht, ob alles in Ordnung ist, hat dafür den Kopf nicht frei", so Kaufmann gegenüber der RNZ.

Hausgeburten sind in Deutschland heutzutage die Ausnahme. Weniger als zwei Prozent der Geburten finden außerklinisch statt, davon wieder viele in Geburtshäusern. Ein Grund dafür sei, dass aufgrund der hohen Haftpflichtprämien immer weniger Hebammen eine Hausgeburt durchführen (siehe Infokasten). Auch das Ehepaar Hurka musste lange suchen, bis sie auf die Eppinger Hebamme gestoßen ist. "Bei uns im Burgdorf ist die letzte Hausgeburt auch schon fast 20 Jahre her", weiß Bürgermeister Frank Gobernatz, der zu diesem besonderen Ereignis persönlich gratulierte. Für Anett Hurka ist eine Entbindung "etwas ganz Natürliches" und das wollte sie selbstbestimmt erleben und nicht durch Medikamente oder Eingriffe künstlich forciert wissen, wenn es medizinisch nicht notwendig sei. Auch die "stressigen und hektischen Erfahrungen" im Krankenhaus seien dem Elternpaar in Erinnerung geblieben. Während die meisten ihrer Freundinnen sie für "ihren Mut" bewunderten, hätte ihre Frauenärztin immer wieder nachgefragt, ob die Entscheidung zur Hausgeburt weiterhin fest stehe. "Immerhin bin ich schon 40 Jahre alt, aber ich hatte die ganze Zeit ein gutes Bauchgefühl bei dieser Entscheidung", so Anett Hurka, die aber ergänzt, dass die Nähe zum Krankenhaus auch etwas Beruhigendes hatte. "Aber die Fahrt für die Geburt nach Sinsheim hätten wir wohl kaum geschafft", erinnert sich ihr Ehemann lächelnd, der ebenfalls die häusliche Eigenregie anstatt eine hochtechnisierte Klinik bevorzugte.

Um 18.22 Uhr hatte er in Eppingen bei der Hebamme angerufen, die gegen 19.10 Uhr mit einer Hebammenschülerin eintraf. "Die Fruchtblase war geplatzt, Anett bekam schon alle drei Minuten Wehen, und ich hatte sie gerade nach oben ins Zimmer gebracht." Nicht mal die obligatorische Tasche für einen möglichen Krankenhausaufenthalt war gepackt. "Das Treppensteigen war ziemlich heftig mit den Wehen. Und dann ging alles ziemlich schnell", ergänzt Anett Hurka, die ihre angenehmste Gebärstellung im Stehen "an einem Regal hängend" gefunden hatte.

Den anschließenden Moment nach den Presswehen, als der 50 Zentimeter große und 2950 Gramm schwere Jakob noch an der Nabelschnur auf ihrem Bauch lag und die beiden Geschwister ihren Bruder begrüßen konnten, bleibt der Familie unvergesslich. "Das war schon bewegend." Jonathan und Emilie hatten zum Zeitpunkt der Geburt bei Freunden in der Nachbarschaft gespielt, getreu dem Motto: "Ich bleibe noch ein bisschen, meine Mama bekommt gerade ein Kind zu Hause." Wie entspannt die Geburt gewesen sein musste, zeigt ein Foto der strahlenden Mutter kurz nach der Entbindung, die übrigens gleich darauf eine Bestellung für ein Menü bei einem Schnellimbissrestaurant aufgab.

"Kein Schweißtropfen war zu sehen", attestierte ihr Ehemann das gute Aussehen im Wochenbett. Von der ersten Vorsorge, der U1, bis zum Wechseln der Bettwäsche habe sich dann die Hebamme gekümmert. "Ergänzen muss man aber, dass wir anschließend für die weiteren Termine selbst zuständig waren. Im Krankenhaus wird einem ja Vieles abgenommen." Doch gegenüber diesem besonderen Erlebnis einer Hausgeburt, sei das zu vernachlässigen gewesen. "Wir können jedes Paar nur dazu ermutigen, wenn eine Schwangerschaft komplikationslos verläuft und die Aussichten für die Geburt gut sind, über diese Option zu reden und nachzudenken." Eine Hebamme für eine Hausgeburt zu finden, sei dann wahrscheinlich die schwierigere Aufgabe.