Stephan Ludwig von der AOK Sinsheim testet die neue Hangelstation. Auf den neugestalteten Schildern werden an jeder Station die Übungen erklärt. Foto: Friedemann Orths

Von Friedemann Orths

Sinsheim. "Der Weg ist das Ziel" - so fasste es Annerose Hassert, Leiterin des Projekts Waldsportpfad der Lokalen Agenda, bei ihrer Dankesrede zur Eröffnung des überarbeiteten und renovierten Waldsportpfades "Hasenlauf" zusammen. Zahlreiche Gäste und Beteiligte waren am Startpunkt des alten "Trimm-dich"-Pfades am Parkplatz bei der Eichbaumhütte erschienen, um das Ereignis zu feiern.

Seit Beginn der 1970er-Jahre, als der Trimm-dich-Trend in Deutschland aufkam, um die Gesundheit der Bevölkerung zu verbessern, existiert der rund 2,5 Kilometer lange Rundweg, der sich in der Nähe des Wertholzplatzes durch den Sinsheimer Wald windet. Und seit dieser Zeit schon nutzt Annerose Hassert den Pfad, "zuerst mit meinem Mann, mit dem ich damals noch gar nicht verheiratet war, später mit Kinderwagen und dann gemeinsam mit den Kindern". Der Pfad begleitet sie ihr ganzes Leben und auch als sie nach überstandener Hüft-Operation eine Weile auf Krücken angewiesen war, nutzte sie "ihren" Weg.

"Deshalb tat es auch weh, zu sehen wie die Schilder immer älter wurden", erzählte sie. Also sprach das Mitglied von "Aktiv für Sinsheim" und der Lokalen Agenda das Thema Erneuerung des Pfades 2016 in der Gruppe an. Dort wurde ihre Idee gleich angenommen, wofür sie ihren Mitstreitern Ulla Becker, Gaby Kovar und Peter Volz dankte.

Zum Relaxen geeignet: Annerose Hassert (li.) testet gemeinsam mit Jörg Albrecht und Waltraud Striezel (re.) das neue Waldsofa. Foto: Orths

18 Stationen bietet der "Hasenlauf" seinen Nutzern; mithilfe von Sportwissenschaftlerin und -therapeutin Brigitte Trunk von der AOK sowie Konny Krimmel und Manfred Leutz wurden die Stationen renoviert und nach neuesten Erkenntnissen der Sportwissenschaft überarbeitet. Neu hinzugekommen sind unter anderen eine Wechselsprint-Station und ein Bauchtrainer.

Die Krankenkasse steuerte im Rahmen der Gesundheitsförderung 5000 Euro bei. Insgesamt 23.000 Euro kostete das Projekt, das vier neue Stationen, 18 Stations- sowie Übersichts- und Richtungsschilder beinhaltet. "Gut angelegtes Geld", wie Oberbürgermeister Jörg Albrecht findet, der die Renovierung des Pfades als "Aufwertung" sieht. Weitere Spender für das Projekt sind die Firma Meindl, die alte Trimm-dich-Pfade erneuert, sowie die Initiative Weihnachtsmarkt.

Die Firma Schneider stiftete das Holz- und Baumaterial für das Waldsofa, an dessen Bau ein Schülerprojekt der Carl-Orff-Schule unter der Leitung von Carlo Geiger beteiligt war. Außerdem renovierten seine Schüler, darunter Abdul Rahim Toptik, Lukas Bräunling und Kevin Denk, die Station "Koordinationsleiter".

Auch ihnen dankte Annerose Hassert, ebenso wie Stadtkämmerer Ulrich Landwehr, der sich um den finanziellen Rahmen des Projekts als "wichtiger Berater, Lenker und Partner" gekümmert habe. Im Rathaus sei dafür "sehr gut zusammengearbeitet" worden, weshalb die Initiatorin Volker Hartmann, Abteilungsleiter des Grünflächenamts, Anita Unrath, die den Pfad betreuen wird, und Jochen Kaiser vom Sinsheimer Betriebshof lobte.

Das Ziel, den alten Trimm-dich-Pfad zu einem Waldsportpfad zu erneuern, wurde erreicht - jetzt müssen ihn die Sinsheimer nur noch weiterhin nutzen.