Von Christiane Barth

Sinsheim. Wer mit einem Hochzeitsschleier von 1989, einem Diadem samt Mini-Täschchen – noch von der ersten Hochzeit, nun aus zweiter Hand – oder einer Michael Kors-Tasche aus der vor-vorherigen Kollektion etwas anfangen kann, war beim Frauenflohmarkt richtig. Zu finden waren viele Dinge, die frau gar nicht gesucht hat. Denn für Frauen war diese Fundgrube auf dem Schulhof und in der Sporthalle der Carl-Orff-Schule gedacht. Die Veranstaltung fand bereits zum zweiten Mal statt, doch vergangenes Jahr musste der "Carla Orff-Flohmarkt", der von der hausinternen Schulsozialarbeit, der SMV sowie vom Förderverein "brücke" veranstaltet wurde, Pandemie-bedingt ausfallen.

Rund 40 Standbetreiberinnen breiteten ihren Fundus aus Kleider- und Küchenschränken, Bücherregalen, Spielkisten oder Schmuckschatullen aus. Doch manch eine zeigte sich enttäuscht über die zeitweise sehr schwache Resonanz. "Ich habe eigentlich erwartet, dass die Leute angeströmt kommen, jetzt, da alles wieder offen ist", meint Barbara Ullrich. Viel Arbeit habe die Vorbereitung gemacht: "Ich habe all die Kleidungsstücke, die ich verkaufen möchte, gewaschen und gebügelt, aber ich glaube nicht, dass ich viel davon verkaufen werde." Ihren wohlgemerkt echten Perlenschmuck aus den 1930ern, ein Erbstück von der Patentante der Mutter, oder die Brautmode direkt von Stachus aus München und die Altsilber-Kette aus Kitzbühel, ein Geschenk vom Ehemann zum 40., hat Petra Ullrich-Höhr aus Eberbach ausgebreitet: "Wenn ich es hier nicht verkaufen kann, versuche ich es eben bei "Ebay-Kleinanzeigen".

Foto: Christiane Barth

Ein Schild am Stand: Schuhgröße 42. Auch das gibt es. Frauen wissen, was Frauen suchen – und was rar und daher besonders kostbar ist. Schöne Schuhe in großen Größen – da darf man schon mal ein wenig marktschreierisch daherkommen, denn die Botschaft muss verkündet werden. Am nächsten Stand: Schöne Oberteile hängen an der Stange. Warum verkauft man etwas, das noch top aussieht? "Größenmäßig waren es Fehlkäufe – und der Körper hat sich umfangmäßig etwas verändert", meint die Standmieterin augenzwinkernd, die bereits zum zweiten Mal den "Carla Orff-Flohmarkt" nutzt, um zu Hause auszumisten. Geertje Meißner, Lehrerin der 7. Klasse, verkauft mit ihren Schülern selbstgemachte Marmelade und Gelees, die die Schüler aus dem Obst der schuleigenen Streuobstwiesen gekocht haben. Schüler Luca Graf zeigt stolz den Apfelsaft aus eigener Herstellung.

Und was meint Jana Bernhard, Konrektorin der Carl-Orff-Schule und eine der Initiatorinnen des Frauen-Flohmarktes, zum scheinbar schwachen Besuch: "Ich habe nicht den Eindruck, dass wir wenig Resonanz haben, ich glaube eher, dass gerade ein Mittagsloch herrscht." Ein Wagnis sei die Veranstaltung durchaus gewesen. Denn unklar sei, ob sich die Gäste angesichts der schnellen Öffnungsschritte nach dem langen Lockdown schon mit einem Flohmarkt anfreunden können. Vor zwei Jahren habe die Veranstaltung nur in der Halle stattgefunden, da man so wettersicher gewesen sei, erzählt Bernhard. Mit der Ausweitung auf den Schulhof habe man die Standbetreiberinnen und die Gäste ein wenig entzerren wollen.

Foto: Christiane Barth

Der Flohmarkt dient nicht nur dazu, schönen Dingen aus zweiter Hand die erstklassige Chance auf gesundes "Recyceln" zu geben, sondern er kommt auch dem Förderverein zugute. Denn alle Einnahmen der Schule, wie Standmiete oder Eintritt, fließen in die Kasse von "brücke", dem Verein, der beispielsweise den Hort für die ersten vier Klassen und den Mensabetrieb finanziert.

Datenerfassung am Eingang, Maskenpflicht im Innenbereich, Abstand und Hygiene: All das waren ebenfalls Rahmenbedingungen, die dennoch die "ganz normale" Flohmarktatmosphäre nicht trübten. Und Männer wurden ebenfalls gesichtet. Sie übernahmen für die Standbetreiberinnen die Logistik oder warteten einfach nur unterm Blätterdach des Baumes im Innenhof, bis sich die Partnerin durch das Angebot an Schmuck, Kleidung, Dekoartikeln, Büchern oder selbstgebastelten Schultüten gearbeitet hatte