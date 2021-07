Sinsheim. (cbe) Viele Menschen haben Burkhard Stork am Donnerstagnachmittag trotz teilweise strömenden Regens auf seinem letzten Weg begleitet. Und viele, die um den kleinen Mann trauerten, der fest zum Stadtbild gehörte, sagten anschließend, dass ihm die Mischung aus Worten, Musik und großer Anteilnahme gefallen hätte.

"Er war ein bunter Hund, den jeder im Kraichgau kannte", sagte Harald Mutschler, der mehrere Jahrzehnte bei der Rhein-Neckar-Zeitung mit ihm zusammengearbeitet hat und mit ihm eng befreundet war. Als kleinwüchsiger Fotograf, der häufig mit der Leiter auftauchte und dabei forsch auftrat, fiel er sofort auf. Manche empfanden ihn als schroff. Mehrere Redner sagten frei heraus, dass er auch richtig anstrengend sein konnte. Doch Mutschler ist sich sicher: "Nur auf diese Weise konnte er sich behaupten." Dass Musiker und Freund Friedemann Buhl neben vielen anderen Liedern auch Frank Sinatras "I did it my way" – zu deutsch: "Ich tat es auf meine Weise" – spielte, passte.

Das Kreuz, das er im übertragenen Sinne mit sich herumtrug, wie Pfarrerin Annette Röhrs es formulierte, war für jeden angesichts seiner 1,35 Meter Körpergröße offensichtlich. Doch er habe sein Leben mit Energie, Selbstbewusstsein und großem Optimismus gemeistert, betonte Mutschler voll Bewunderung. Und er war stets mittendrin, auch zu Zeiten, in denen das Wort Inklusion noch niemand kannte. "Sein Handicap spielte meist keine Rolle", sagten seine Schulfreunde Wolf-Dieter Heller und Otmar Refior, die einige Anekdoten im Gepäck hatten. So zum Beispiel, dass er mit Frauen Stehblues tanzte, indem er sich dazu auf einen Stuhl stellte.

Burkhard Stork war nicht gerne allein, umso mehr liebte er Gesellschaft. "Und er hatte eine besondere Gabe, mit Menschen ins Gespräch zu kommen und Menschen zu vernetzen", sagte die Pfarrerin. Dies erwähnte auch Oberbürgermeister Jörg Albrecht. Und er betonte, dass Stork Verantwortung übernommen und sich für die Gemeinschaft eingesetzt hat: als Gemeinderat, den Vereinen verbunden, den Sport unterstützend, sich für Senioren einsetzend. "Was er alles bewirkt und geleistet hat, war beeindruckend", sagte Albrecht. Dabei habe er Freude ausgestrahlt und sei ein Vorbild gewesen.

Aus gesundheitlichen Gründen hängte er seine Kamera im Jahr 2008 nach 40 Jahren als RNZ-Fotograf an den Nagel. Danach war er noch in Cafés in der Innenstadt anzutreffen, meist umgeben von Freunden und Weggefährten. Und wer mit dem Auto vorbeifuhr, ließ häufig die Scheibe runter, um ihn zu grüßen und ein Schwätzchen zu halten. Die Corona-bedingte Einsamkeit habe ihm zugesetzt, berichten seine Freunde. Umso mehr habe er sich zuletzt über die zurückgewonnenen Freiheiten gefreut und diese genossen. "Burkhards Lebendigkeit wird fehlen, so sperrig sie auch war", sagte Röhrs.

Update: Donnerstag, 8. Juli 2021, 19.53 Uhr

RNZ-Fotograf Burkhard Stork ist tot

Sinsheim. (ri) Reisen, Freunde treffen, Verwandte besuchen. Oder mal wieder durch den Kraichgau fahren. Das waren bis zuletzt seine Zukunftspläne, mit denen er gegen seine zunehmend schlechter werdende Gesundheit ankämpfte und sich selbst Lebensmut machte: Burkhard Stork (Foto: Riedlberger), langjähriger RNZ-Fotograf und ehemaliger Sinsheimer Stadtrat, ist jetzt an den Folgen eines Schlaganfalls im Sinsheimer Krankenhaus verstorben. Er wurde 72 Jahre alt.

"Kämpfer" war Burkhard Stork sein Leben lang. Was für Menschen ohne Handicap ohne Weiteres möglich ist, erreichte Stork aufgrund seiner Kleinwüchsigkeit oft nur mit großen Anstrengungen und nur dank seiner Durchsetzungsfähigkeit, gepaart mit Charme und Beredtheit. Seine Lebensleistung ist gerade unter diesem Aspekt beachtlich.

Das Elternhaus von Burkhard Stork stand in der Gartenstadt. Hier wuchs er als jüngster von drei Brüdern auf. Sein Vater war Wirtschaftsförderer beim ehemaligen Landkreis Sinsheim. Nach der Schule absolvierte Burkhard Stork eine Verwaltungslehre beim damaligen Kreispflegeheim. Später wechselte er zum Sozialamt des Rhein-Neckar-Kreises, bei dem er bis zu seinem Ruhestand tätig war.

In seinem Hobby als Pressefotograf fand er seine Erfüllung. Fotos von Sportveranstaltungen, vornehmlich von den sonntäglichen Fußballspielen im Fußballkreis Sinsheim, waren seit den 1970er-Jahren rund drei Jahrzehnte lang regelmäßig als "Aufnahme: Stork" in der RNZ veröffentlicht. Aber auch bei kulturellen Ereignissen, Vereinsjubiläen, kommunalen oder politischen Terminen oder Verkehrsunfällen: Burkhard Stork war mit seiner Kamera zur Stelle.

Er engagierte sich als förderndes Mitglied zahlreicher Vereine, um karitative, kulturelle und sportliche Projekte zu unterstützen. So war er zeitweilig Sponsorbeauftragter der Sinsheimer Volleyballerinnen.

Diese Vielseitigkeit und seine daraus erwachsene große Kenntnis seiner Stadt und der Region waren mit die Basis für seine Wahl in den Sinsheimer Gemeinderat, dem er von 2004 bis 2009 angehörte. Sein Mandat empfand er als besondere, ehrenvolle Verpflichtung. Hier konnte er seine soziale, politische und christliche Überzeugung zum Wohle seiner Mitbürgerinnen und Mitbürger einbringen.

Seit seinem ersten Schlaganfall kurz vor seinem 60. Geburtstag musste Burkhard Stork kürzer treten. Mit den Jahren zog er sich ganz aus dem öffentlichen Leben zurück. Im Kreis von Freunden blieb "Mocca" , wie er von ihnen vertraut genannt wurde, der Alte: hellwach, vielseitig interessiert, mit markanter Stimme sprechend und lebensbejahend. Ein Mann, durchaus mit Ecken und Kanten, den der halbe Kraichgau kannte. So behalten Burkhard Stork nicht nur diejenigen, die ihm nahe standen, in Erinnerung.