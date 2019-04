Zweierteams von Schülern, begleitet von Polizisten, befragen Autofahrer am Stadtausgang von Sinsheim in Richtung Hoffenheim. Die Aktion soll Datenmaterial für künftige Verkehrsprojekte liefern, darunter Nordanbindung und Osttangente. Foto: Armin Guzy

Von Tim Kegel

Sinsheim. Das große Datensammeln für ein künftiges Sinsheimer Verkehrskonzept ging am Dienstag in die zweite Runde: Autofahrer an acht Punkten entlang der Stadtein- und -ausgänge wurden von Schülern zu ihrer Fahrt befragt. Kräfte der Polizei sicherten die Aktion ab den frühen Morgenstunden sowie am späten Nachmittag bis in den Abend.

Das fiel auf: Die Zählungen hatten das durchaus ambitionierte Ziel, eine möglichst große und dabei realitätsnahe Datenmenge zu erhalten. Deshalb sollten so viele Autofahrer wie möglich über ihren Start- und Ankunftsort sowie den Grund ihrer Fahrt befragt werden. Die Maßnahme, die bewusst nicht angekündigt wurde, führte gerade in den Stoßzeiten zu längeren Rückstaus: Von Waibstadt kommend standen die Fahrzeuge zeitweise Stoßstange an Stoßstange bis auf Höhe der Abfahrt Daisbach und des Geländes der Kreismülldeponie, dort war einer der Kontrollpunkte eingerichtet. Ähnlich verhielt es sich am Morgen in der Weststadt in Hoffenheimer Richtung und am Nachmittag stadtauswärts entlang der Dührener Straße.

Ein großer logistischer und Planungsaufwand steckte hinter der Aktion, wie der städtische Ordnungsamtsleiter Werner Schleifer schildert. Die jungen Interviewer - rund 50 Schüler des Wilhelmi-Gymnasiums und der Max-Weber-Schule im Alter von 16 und 17 Jahren - mussten gebrieft werden, auch in Sicherheitsfragen. Weil jedem Befragungstrupp eine Polizeistreife zur Seite gestellt werden musste, wurden Beamte verschiedener Polizeireviere zusammengezogen. Die Aktion wurde am Montagvormittag vorbesprochen, zur letzten Einsatzbesprechung kamen die Verantwortlichen um 5.30 Uhr am Dienstagmorgen erneut im Sinsheimer Rathaus zusammen.

Dort, schildert Werner Schleifer, liefen am Vormittag die Telefone heiß: Zahlreiche Anrufer hätten ihren Unmut darüber zum Ausdruck gebracht, "dass die Aktion nicht angekündigt wurde". Eine Bekanntgabe habe man jedoch "bewusst vermieden", sei es doch Ziel "ein möglichst realistisches Bild" davon zu zeichnen, wie sich Kraftfahrer in Sinsheim bewegen.

Nur so ließen sich Schlüsse ableiten und Erkenntnisse für künftige Planungen generieren. Auch stand die Frage unter den Planern im Raum, "welchen Sinn die Erhebung machen würde, falls Stau auf der Autobahn A6 ist", schildert Schleifer: Es gab Überlegungen, die Aktion abzubrechen, falls es zu größeren Behinderungen mit überörtlichem Ausweichverkehr durch die Stadt kommt.

Wo kommen Sie her, wo fahren Sie hin, und aus welchem Grund fahren Sie? Anhand drei kurzer Angaben ließen sich wesentliche Erkenntnisse ableiten, wie Sebastian Falke vom Amt für Stadtplanung und Flächenentwicklung erläutert: Handelt es sich um Berufs- oder Freizeitverkehr, Ein- oder Auspendler, Binnen-, Ziel- oder Quellverkehr, Einkaufs-, inner- oder außerörtlichen Verkehr? "Wo fahren die Leute, die ich mit einer Maßnahme erreichen will?"

Diese Überlegung sei ein wesentlicher Gegenstand der Befragung, sagt Welke. Man erhoffe sich Aussagen zum Effekt künftiger Entlastungsstrecken, etwa einer Nordanbindung, einer Osttangente oder einer Anbindung der Neulandstraße an die Landesstraße 550 in Richtung Weiler. Zukunftsmodelle, die zum Teil schon seit vielen Jahren in der Schublade stecken, jedoch bislang kaum mit Daten unterfüttert sind. Auch die Erkenntnisse einer im vergangenen Sommer vorgenommenen Haushaltsbefragung sollen ins Endprodukt in Form einer belastbaren Datenbank einfließen.

Diese soll ab Mittwoch von "Modus Consult" erstellt werden. Das Datenmaterial der "durchweg anonymen Befragung" geht an das Verkehrsplanungsbüro, welches die Stadt Sinsheim seit geraumer Zeit in Verkehrsfragen berät. Mitarbeiter des Büros waren bei der gestrigen Zählung anwesend. Auch auf den Gegenfahrbahnen sei es mitunter zu Rückstaus gekommen, schildert Sebastian Falke, der als Einpendler ebenfalls befragt wurde: "das Gaffer-Phänomen". Bis zum Spätsommer erhofft man sich im Rathaus erste Ergebnisse.