Sinsheim. (cbe/pm) Die Holzbohlen sind durchgefault, das Geländer ist ebenfalls marode: Die Fußgängerbrücke über der Elsenz im Bereich Am Bachdamm/Allee hat schon bessere Tage gesehen. Die 33 Jahre alte Konstruktion wird deshalb in Kürze durch eine Aluminiumbrücke ersetzt. In wenigen Tagen wird sie abgebaut, Mitte Mai soll alles fertig sein.

"Die neue Brücke wird breiter", stellt Udo Knecht von der Stadtverwaltung in Aussicht. Statt 1,90 sollen es künftig 2,50 Meter sein. Da die Holzbohlen im Vergleich zur künftigen Alu-Konstruktion deutlich dicker sind, müssen die bestehenden Fundamente der Brücke von der Firma Riedlberger aus Steinsfurt aufbetoniert werden.

Danach wird eine vorgefertigte Aluminiumbrücke der Firma Altec aus Mayen auf die neuen Lager eingesetzt. Beidseitig müssen die Weganschlüsse an die größere Durchgangsbreite angepasst werden. Auch das Geländer an der Elsenz in unmittelbarer Nähe der Brücke wird laut Knecht erneuert. Rund 82.000 Euro werde die Maßnahme voraussichtlich kosten.

Dass man sich für die Erneuerung in Aluminium entschieden hat, habe mehrere Gründe. Die Alu-Konstruktion werde mit rund 80 Jahren deutlich länger halten als eine Holzbrücke - deren Lebensdauer beschränke sich meist auf etwa 30 Jahre. Zudem hätte die Sanierung der bestehenden Holzbrücke laut Knecht rund 30.000 Euro gekostet.

Während der Bauzeit ist die Überquerung der Elsenz an dieser Stelle nicht möglich. Radfahrer und Fußgänger werden gebeten, die Fahrbahnbrücke im Bereich der Bahnhofstraße beim Wächter zu benutzen.